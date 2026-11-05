Гърция предлага разсрочване на стари задължения за 10 години

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Гърция подготвя нова възможност за изплащане на стари задължения към държавата на 120 месечни вноски, или за период до 10 години. Предложението предвижда облекчаване на месечните плащания за граждани и фирми, но без опрощаване на дълговете и натрупаните лихви.

Новият механизъм ще обхваща определени задължения към Независимата агенция за публични приходи (AADE) и осигурителната система e-EFKA. Предвижда се в програмата да могат да бъдат включени дългове, станали просрочени до 31 декември 2024 г.

Според представените условия минималната месечна вноска ще бъде 30 евро, а годишната лихва 5,84%. Крайният срок за подаване на заявления е предвиден за 30 юни 2027 г.

Възможност за преминаване към новата схема ще имат и длъжници, които вече изплащат задълженията си по действащия механизъм със 72 вноски.

Разсрочването за по-дълъг период ще намали месечната финансова тежест, но ще увеличи крайната сума за плащане. При дълг от 40 000 евро например месечната вноска за 10 години би била приблизително 441 евро при условно изчисление с посочената лихва. За сравнение, при шестгодишно изплащане тя би достигнала около 660 евро.

Предвижда се в обхвата на програмата да могат да попаднат и определени административни глоби и други публични задължения. Това обаче няма да важи автоматично за всички санкции, включително за пътни и общински глоби.

Задълженията, възникнали през 2025 и 2026 г., няма да могат автоматично да бъдат включени в новия десетгодишен план.

Условията предвиждат и санкции при неспазване на погасителния график. Пропускането на две последователни месечни вноски може да доведе до прекратяване на разсрочването и изискване за погасяване на оставащия дълг.

Предложението за 120 вноски все още не е влязло в сила. Предстои приключване на законодателната процедура и обявяване на реда за кандидатстване.

Новата възможност представлява интерес и за българските граждани, които живеят, работят или развиват бизнес в Гърция и имат натрупани задължения към държавата.