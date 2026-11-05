Седем американски политици с гръцки корени влизат в Конгреса на САЩ

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Седем политици от гръцки произход спечелиха места в американския Конгрес на междинните избори на 3 ноември 2026 г. Един от тях ще бъде сенатор, а останалите шестима ще заседават в Камарата на представителите. Сред избраните има четирима републиканци и трима демократи, което осигурява присъствие на гръцката общност и в двете основни политически партии.

Най-значимият успех е победата на демократа Крис Папас в щата Ню Хемпшир. Той победи републиканеца Джон Сунуну и стана първият американец с гръцки произход, избран в Сената след 2013 г.

Папас, който е четвърто поколение американец с гръцки корени, досега представляваше Ню Хемпшир в Камарата на представителите. Той е известен и с работата си по въпросите, свързани с Гърция, Кипър и Източното Средиземноморие.

Победата му има и историческо значение – Папас става първият открито хомосексуален мъж, избран в американския Сенат.

В щата Флорида местата си запазват трима републиканци с гръцки произход. Гус Билиракис беше преизбран за 11-и мандат, Майк Харидополос спечели втори мандат, а Джими Патронис получи първия си пълен мандат след победата си на частичните избори през 2025 г.

В Ню Йорк републиканката Никол Малиотакис също беше преизбрана. Тя ще представлява за четвърти пореден мандат район, обхващащ Стейтън Айлънд и част от Бруклин.

Сред демократите мястото си запази Маги Гудлендър от Ню Хемпшир. Семейството ѝ има корени в гръцкото село Авдела, област Гревена.

Преизбрана беше и Дина Титус, която представлява част от Лас Вегас в щата Невада и е сред активните защитници на въпросите, свързани с гръцко-американските отношения.

За Атина резултатите имат значение, което надхвърля етническото представителство. Присъствието на политици с гръцки корени сред републиканците и демократите създава възможности за поддържане на контакти с двете партии по въпроси, засягащи отношенията между САЩ и Гърция.

Сред тях са сътрудничеството в областта на отбраната, ситуацията в Източното Средиземноморие, отношенията с Турция и Кипърският въпрос.

Въпреки това гръцкият произход не означава автоматично еднакви политически позиции. Избраните конгресмени представляват различни щати, партии и избирателни интереси.

Резултатите от изборите показват, че гръцката диаспора запазва политическото си присъствие във Вашингтон, като за първи път от 13 години отново ще има свой представител и в Сената на САЩ.