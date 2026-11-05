Два танкера, част от сделката за дизел между Тръмп и Путин, са променили курса си

Два танкера, превозващи руско дизелово гориво, предназначено за САЩ, са променили курса си, съобщава Financial Times.

Изданието отбелязва, че руският танкер Talisman и танкерът Leruo, плаващ под флага на Сиера Леоне и собственост на хонконгска компания, вече не посочват атлантическото крайбрежие на САЩ като своя дестинация. И двата танкера са обект на западни санкции.

В понеделник, 2 ноември, Leruo промени дестинацията си на Бразилия, докато Talisman се насочи от Атлантическия океан към Средиземно море и в момента се намира край бреговете на Алжир. Дестинацията на Talisman е посочена като „в очакване на инструкции", което означава, че товарът вероятно все още няма потвърден купувач или пристанище на местоназначение, обяснява FT.

Трети танкер, Agioi Fanendes, собственост на гръцката корабна компания Eastern Mediterranean Maritime, също посочва същия статус, но продължава да плава към Съединените щати. Собственикът му преди това е заявил пред FT, че „поръчките на пристанището за разтоварване все още не са потвърдени".

Според изданието друг санкциониран танкер - „Звярът", собственост на компании от Сейшелските острови, е заредил гориво в пристанището на Приморск на 27 октомври и продължава да плава към Съединените щати.

На 9 октомври Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха телефонен разговор, след което обявиха, че Русия и Съединените щати са се споразумели да доставят руско дизелово гориво на американския и световния пазар.

Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз, разрешаващ доставката на руско дизелово гориво на световния пазар, заобикаляйки американските санкции.

Ройтерс съобщи, че първият танкер (Agioi Fanendes), превозващ руско дизелово гориво, е напуснал пристанището на Приморск на 22 октомври и е планирано да достави 40 000 тона гориво до Ню Йорк до 7 ноември. Украинският президент Володимир Зеленски нарече сделката между Русия и САЩ за дизелово гориво „инвестиция във война".

Тръмп твърди, че сделката с Путин ще понижи цените на горивата в САЩ. Анализатори и експерти обаче прогнозираха, че това е малко вероятно. „Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на данни на Американската автомобилна асоциация, съобщи в края на октомври, че цените на горивата в САЩ са се повишили с още седем цента след обявяването на сделката за дизел с Русия.