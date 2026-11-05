Арабска формация в израелския парламент изрази готовност за коалиция с цел свалянето на Нетаняху

Високопоставен представител на Обединената листа - едната от двете арабски формации в израелския парламент, изрази готовност за формиране на управляваща коалиция, за да бъде свален от власт премиерът Бенямин Нетаняху, предаде Асошиейтед прес.

АП отбелязва, че би било прецедент арабски политически сили да съставят правителство с израелски формации, доминирани от евреи.

"Искаме да предприемем стъпки, каквито не сме правили в миналото, за да отстраним това престъпно правителство", каза пред агенцията Ахмад Тиби, дългогодишен депутат в израелския парламент.

Подобно партньорство обаче може да бъде политически рисковано и за двете страни, отбелязва АП. За Обединената листа това би означавало да подкрепи правителство, от което едва ли може да се очаква да сложи край на войните на Израел или да ограничи разрастването на еврейските селища на окупирания Западен бряг. От гледна точка на политическите противници на Нетаняху една такава коалиция би означавала съюз с партии, които не само критикуват израелската политика, но и отхвърлят идентичността на Израел като еврейска държава.

На арабите се пада дял от една пета от населението на Израел. На парламентарните избори, произведени в края на миналия месец, двете арабски коалиции - Обединената листа и РААМ, спечелиха общо рекордните 19 места (съответно 11 и 8) в 120-членния Кнесет (еднокамарен законодателен орган). Това ги превръща в ключов фактор при опитите за съставяне на правителство, при условие че нито един от двата големи политически блока няма да има мнозинство, посочва АП.

Коалицията на Нетаняху е първа, но с 53 депутати - по-малко от необходимите за мнозинство 61. Блокът на Гади Айзенкот разполага с 48 места и на теория би могъл да формира кабинет с арабските формации или поне да разчита на тяхната подкрепа, за да състави правителство на малцинството. Някои от партиите, които влизат в коалицията на Айзенкот, обаче са против сътрудничеството с Обединената листа и РААМ, обобщава АП.

Формацията на Ахмад Тиби отхвърля идентичността на Израел като еврейска държава и призовава за равни права за всички граждани на страната. Иначе Обединената листа е готова на сътрудничество с израелски партии, които подкрепят създаването на палестинска държава, която да включва окупираните по време на Шестдневната война през юни 1967 г. Западен бряг на река Йордан, Източен Йерусалим и ивицата Газа, отбелязва АП.

Вчера израелският президент Ицхак Херцог започна двудневни консултации с политическите сили след изборите на 27 октомври, съобщава БТА.