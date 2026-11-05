Най-разпознаваемо лице на продемократичното движение в Хонконг беше осъден на 10 г.

Активистът Джошуа Уонг, който се превърна в международно разпознаваемо лице на продемократичното движение в Хонконг, беше осъден днес на 10 години затвор по обвинение в сговор с чуждестранни организации съгласно закона за националната сигурност, предаде Ройтерс.

Уонг беше сред група млади хора, участвали в продемократичните протести в Хонконг. През 2020 г., след период на демонстрации, някои от които бяха съпроводени с насилие, Пекин прокара мащабен закон за националната сигурност, с който на практика бяха забранени подобни протестни дейности, отбелязва Ройтерс.

„Наказанието трябва да съответства на тежестта на престъплението", заяви съдията от Върховния съд на Хонконг Уилям Там. „Необходимо е също така съдът да изрази възмущението на обществото от плана на обвиняемия и действията му съвместно с други лица за влизане в сговор с чуждестранни сили или външни фактори с цел застрашаване на националната сигурност."

Съдията Там добави, че законът за националната сигурност не може да се прилага за действия, извършени преди влизането му в сила, но събитията от този период, включително срещите на Уонг с американски и европейски политици, са важни за изясняването на контекста около случая, пише БТА.

Случаите на Уонг и други активисти се следят отблизо от международни правозащитни организации и някои западни държави, които наблюдават прилагането на закона в бившата британска колония.

Уонг беше обвинен в сговор с намиращия се в изгнание активист Нейтън Лоу и други хора за отправяне на призиви към чужди държави, организации или хора извън Китай да наложат санкции или блокади или да предприемат други враждебни действия срещу правителството.

През септември той се призна за виновен по обвинението. Преди това неколкократно беше задържан заради ролята си в организирането на продемократични митинги.

В момента Уонг е на 30 години и е в ареста от ноември 2020 г., когато се призна за виновен за подбуждане към организирането на неразрешено антиправителствено събрание и за участието си в организацията му по време на протестите, обхванали азиатския финансов център през 2019 г. Очакваше се той да бъде освободен догодина.

Пекин заяви, че законът е необходим за стабилизирането на града.

Срещите на Уонг с политици от САЩ, Европа и други страни предизвикаха гнева на Пекин, който го определя като „марионетка на чуждестранни сили".

Съдията добави, че престъпленията са извършени в периода между 1 юли и 23 ноември 2020 г., когато Хонконг е бил изправен пред сериозен риск за върховенството на закона.

По време на съдебно заседание през септември прокуратурата изтъкна това, което определи като международна медийна и политическа кампания на „Демосисто" – вече разпусната политическа партия, в чието ръководство участваше Уонг. Според обвинението целта на кампанията е била налагането на санкции и предприемането на други враждебни действия срещу Хонконг и Китай през 2019 и 2020 г. В определен момент групата подкрепи и провеждането на референдум за суверенитета на Хонконг.

Междувременно Тайван осъди „безкрайното политическо преследване" след произнасянето на присъдата срещу Уонг, предаде Франс прес.

Пекин и правителството на Хонконг използват „авторитарни средства", за да „повдигат фалшиви обвинения (...), да осъществяват безкрайно политическо преследване и да потискат законните права на хората на свобода, демокрация и човешки права", се казва в изявление на Съвета по въпросите на континентален Китай - тайванската институция, отговаряща за политиката по отношение на Китай.