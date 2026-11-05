Броят на депортациите от Германия към Турция нараства с 25,5% за 9 месеца

Броят на депортациите от Германия към Турция нараства с 25,5 процента на годишна база в периода януари-септември, сочат данни на германските власти, цитирани от ДПА. През същия период се отчита спад в общия брой на депортациите от страната. Те са намалели с 18,9 процента.

Данните, предоставени от Министерството на вътрешните работи в отговор на писмен въпрос от говорителката по вътрешните работи на парламентарната група на партия „Левите" Клара Бюнгер, показват, че 14 324 чужденци са били депортирани от Германия между януари и септември. През същия период миналата година те са били 17 651.

Според данните Турция остава най-честата дестинация към която се връщат чуждестранни граждани. През разглеждания период там са депортирани общо 2025 души, което е с 411 повече от депортираните в периода януари-септември 2025 г. 1614 души. На второ и трето място по брой депортации от Германия в периода януари-септември 2026 г. се нареждат Грузия с 883 и Алжир с 629.

Данните също така показват, че депортациите към Сирия остават трудни, особено тези, които включват осъдени престъпници, въпреки че са възможни в отделни случаи. Шестима души са били депортирани в Сирия от началото на годината, пише БТА.

Въпреки общия спад в депортациите, броят на хората, които напускат Германия доброволно с помощта на правителството, се е увеличил. Според предварителни данни на министерството 14 140 души са получили подкрепа да напуснат Германия между януари и септември. През същия период миналата година те са били 12 263.