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Ученици и студенти излизат на протест в Гърция

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Гърция СНИМКА: Pixabay
Гърция СНИМКА: Pixabay

Ученици, студенти и преподаватели ще протестират днес в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Сред основните искания на протестиращите са повече средства за държавното образование и решаване на проблемите, с които се сблъскват училищата и университетите.

Протестиращите настояват за попълване на незаетите места в училищата и за безопасни училищни сгради. Те се обявяват срещу големия брой на ученици в класовете и високите цени в столовите.

В Атина се планира провеждането на голяма демонстрация в центътра на столицата. Протести ще има и в други градове като Солун и Патра, съобщава обществената телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Гърция СНИМКА: Pixabay

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