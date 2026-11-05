Ученици и студенти излизат на протест в Гърция

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Ученици, студенти и преподаватели ще протестират днес в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Сред основните искания на протестиращите са повече средства за държавното образование и решаване на проблемите, с които се сблъскват училищата и университетите.

Протестиращите настояват за попълване на незаетите места в училищата и за безопасни училищни сгради. Те се обявяват срещу големия брой на ученици в класовете и високите цени в столовите.

В Атина се планира провеждането на голяма демонстрация в центътра на столицата. Протести ще има и в други градове като Солун и Патра, съобщава обществената телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.