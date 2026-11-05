Съветник на Тръмп: Той не иска да е губещ два пъти, възможно е да удари Иран

Бивш съветник на Доналд Тръмп предупреди, че американският президент не иска да изглежда като губещ два пъти, след като войната с Иран нанесе тежък удар на републиканците на междинните избори в САЩ. Сега Тръмп е изправен пред три трудни варианта – да възобнови бомбардировките, да договори споразумение с Техеран или да продължи морската блокада и икономическите санкции срещу страната, съобщава Axios.

„Едно е да загубиш междинните избори. Но Тръмп не иска да изглежда като губещ два пъти", заяви бившият съветник пред изданието.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изправен пред три трудни варианта за по-нататъшните действия на Вашингтон спрямо Иран, след като призна, че войната е струвала скъпо на републиканците на междинните избори, пише turkiyetoday.

Сред вариантите са Тръмп да възобнови бомбардировките, да договори споразумение с Техеран или да продължи да оказва натиск върху страната чрез морската блокада и санкциите.

Подновяването на военните действия би било изключително непопулярно, би задържало високите цени на горивата и вероятно не би довело до по-добър военен резултат. В същото време постигането на споразумение може да се окаже трудно, ако иранските власти откажат да направят отстъпки или повишат изискванията си, възползвайки се от политическата слабост на Вашингтон.

Третият вариант, който съветниците на Тръмп наричат „удушаване", предвижда запазване на морската блокада и тежките икономически санкции. Целта е иранското правителство постепенно да бъде изтощено, докато САЩ проверяват готовността му за преговори. Този подход може да продължи месеци.

„Причината да загубим е войната", написа вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в социалната мрежа X в сряда.

„Самият президент го каза снощи. Ако искате да спорите, че си е струвало, че си е струвало да загубим Сената за следващите шест години, направете го. Но всички знаят защо загубихме", отбеляза той. Ванс посочи и отношенията на САЩ с Израел като сериозна политическа тежест за републиканците.

През последните месеци той е сред съветниците на Тръмп, които настояват за постигане на споразумение с Иран. По информация на източници на Axios Ванс е критикувал лично израелския премиер Бенямин Нетаняху, заявявайки, че „греши за всичко" по отношение на Иран.

Тръмп определи анализа на Ванс като „до голяма степен верен", тъй като войната е довела до поскъпване на бензина, но заяви, че военната операция си е струвала.

„Да, така мисля. В крайна сметка нямахме избор. Ако трябваше да го направя отново, щях да го направя, защото в дългосрочен план това е единственото решение. Не можем да позволим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие", каза американският президент пред журналисти.

Попитан кога ще сложи край на войната, Тръмп отговори: „Когато реша. Но трябва да бъде направено както трябва".

Той коментира и резултатите от изборите, като заяви, че е имало огромна подкрепа за него на предизборните митинги, но тя не е успяла да се прехвърли към кандидатите на Републиканската партия. Тръмп добави, че може да работи с демократите по „много повече въпроси, отколкото хората си мислят".

Повечето високопоставени представители на администрацията споделят позицията на Ванс, но Тръмп продължава да клони към възобновяване на военните действия. В един момент той дори е обмислял нови удари преди междинните избори, както е настоявал Нетаняху. В крайна сметка американският президент е решил да изчака, но е подкрепил израелския премиер на изборите в Израел въпреки съветите на собствените си съветници.

Американската армия приключва подготовката за евентуално подновяване на мащабните бойни действия, включително с изпращането на допълнителни военни ресурси. Според американски представители нови удари срещу Иран продължават да бъдат сериозно обсъждана възможност.

Междувременно катарски посредници търсят подкрепата на САЩ и Иран за проект на споразумение, което да предотврати нова война и евентуално да позволи възобновяване на преките преговори през следващите дни, съобщават регионални източници пред изданието.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, министърът на финансите Скот Бесънт и други представители на администрацията искат морската блокада и икономическият натиск върху Иран да продължат още известно време.

„Иранският народ нанесе на Тръмп стратегическо поражение на бойното поле и в Ормузкия проток, както и ПОЛИТИЧЕСКО ПОРАЖЕНИЕ във Вашингтон", написа секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в X.

„Изкушението пред Техеран вероятно е да обърка политическата слабост на Тръмп с военна слабост и да прекали с исканията си. По-разумният ход е да сключи споразумение, докато Вашингтон все още иска такова", коментира Али Ваез от Международната кризисна група.