Обвиниха бивш член на Политбюро в Китай за получаване на подкупи

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В Китай бяха повдигнати обвинения в получаване на подкупи срещу Ма Синжуей - бивш член на Политбюро на управляващата Китайска комунистическа партия, съобщи агенция Синхуа, цитирана от Ройтерс.

Развитието идва на фона на засилващата се антикорупционна кампания на президента Си Дзинпин.

Прокуратурата обвинява Ма, че е използвал служебното си положение и влиянието си като държавен служител и ръководител на държавната корпорация за аерокосмически науки и технологии, за да извлича облаги и да получава подкупи в „особено големи размери".

Корпорацията участва в планирането и осъществяването на китайската космическа програма.

Изключването на Ма от партията заради корупция беше потвърдено миналата седмица на петия пленум на Централния комитет. Той беше сред 33-мата отстранени партийни представители, сред които са още бившият високопоставен военен ръководител Джан Юся, бившият дипломат Лю Дзиенчао и бившият министър на промишлеността Дзин Джуанлун.

Ма беше избран за член на Политбюро през 2022 г., а разследването срещу него стана публично известно през април. Тогава китайските власти обявиха, че той е разследван за тежки нарушения на партийната дисциплина и националното законодателство, без да предоставят подробности, пише БТА.

Преди това Ма е заемал ръководни постове в аерокосмическата корпорация, както и поста партиен секретар на Шънджън – един от водещите технологични центрове на Китай, посочва Асошиейтед прес.

Ма е поредният високопоставен представител, попаднал под ударите на продължаващата от години антикорупционна кампания на Си Дзинпин. Борбата с корупцията беше сред темите на петия пленум на Централния комитет, на който ръководството прие резолюция за засилване на партийната дисциплина и противодействие на корупцията.

Агенция Ройтерс отбелязва, че засега не е получила отговор при опитите си да потърси коментар от Ма.