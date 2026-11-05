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Шефът на испанската железопътна компания подаде оставка след катастрофата с 69 жертви

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

Президентът на испанската железопътна инфраструктурна компания „Адиф" (Adif) Луис Педро Марко де ла Пеня е подал оставка пред новия министър на транспорта на страната Карлос Куерпо, съобщава европейското издание "Политико". 

Компанията „Адиф", която отговаря за железопътната инфраструктура, сигнализацията и контрола на движението в Испания, е подложена на засилен обществен и политически натиск след тежката влакова катастрофа миналата седмица край Урда, провинция Толедо, при която загинаха 69 души.

Оставката на Де ла Пеня първоначално беше съобщена от местни медии, а впоследствие потвърдена от представител на испанското правителство в текстово съобщение.

Това е първото по-значимо действие на Карлос Куерпо, откакто пое министерския пост след оставката на предишния транспортен министър Оскар Пуенте във вторник вечерта.

Пуенте напусна поста след продължително изслушване пред Постоянната комисия на Конгреса, по време на което както негови политически съюзници, така и опоненти призоваха за оставката му.

снимка: Ройтерс

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