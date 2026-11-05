Гърция ще се стопи до 7,6 млн. души до 2028 г.

Населението на Гърция ще намалее до 7,6 милиона през 2080 г., съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема", позовавайки се на доклад на Европейската комисия.

Според доклада Ageing Report 2027 се очаква броят на гражданите на възраст над 65 години да нараства постоянно. Данни за миналата година показват, че населението на страната е било 10,4 милиона. Прогнозите за 2030 г. са за население от 9,7 милиона. Според ЕК през 2050 г. то ще е 9,2 милиона, през 2060 г. - 8,6 милиона, през 2070 г. - 8 милиона, за да достигне през 2080 г. - 7,6 милиона души.

От Еврокомисията очакват ръст на раждаемостта в Гърция, но въпреки тази тенденция населението в страната ще намалее, пише БТА.

По отношение на населението в целия ЕС се очаква от 452 милиона през 2025 г. то да нарасне до 453 милиона през 2029 г. След това обаче ще бъде отчетен спад на населението. През 2080 г. населението в страните членки на ЕС ще бъде 414 милиона, което е с 8 на сто по-малко спрямо 2025 г., посочва "Прото тема".