ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестри Стоеви обърнаха японки в Йосу Сити

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Гърция ще се стопи до 7,6 млн. души до 2028 г.

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

2584
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Гърция Снимка: pixabay
Гърция Снимка: pixabay

Населението на Гърция ще намалее до 7,6 милиона през 2080 г., съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема", позовавайки се на доклад на Европейската комисия.

Според доклада Ageing Report 2027 се очаква броят на гражданите на възраст над 65 години да нараства постоянно. Данни за миналата година показват, че населението на страната е било 10,4 милиона. Прогнозите за 2030 г. са за население от 9,7 милиона. Според ЕК през 2050 г. то ще е 9,2 милиона, през 2060 г. - 8,6 милиона, през 2070 г. - 8 милиона, за да достигне през 2080 г. - 7,6 милиона души.

От Еврокомисията очакват ръст на раждаемостта в Гърция, но въпреки тази тенденция населението в страната ще намалее, пише БТА.

По отношение на населението в целия ЕС се очаква от 452 милиона през 2025 г. то да нарасне до 453 милиона през 2029 г. След това обаче ще бъде отчетен спад на населението. През 2080 г. населението в страните членки на ЕС ще бъде 414 милиона, което е с 8 на сто по-малко спрямо 2025 г., посочва "Прото тема".

Гърция Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание