Русия ще достави на Иран 90 установки за ракетите, които използва срещу Украйна

Русия се съгласи да достави на Иран 90 пускови установки за управляеми ракети, изстрелвани от хеликоптери, съобщи Financial Times, позовавайки се на производствени документи от руска отбранителна компания, получени от изданието. Русия използва тези ракети във войната с Украйна.

Споразумението за доставка на Иран демонстрира засилване на военното сътрудничество между Москва и Техеран, въпреки собствената нужда на Русия от оръжия на фона на продължаващата война, съобщава FT.

Според получените документи, през май 2024 г. руският разработчик на ракети и пускови системи „Вимпел" е изпратил писмо до Конструкторското бюро по машиностроене (КБМ), с което е поискал ускорени доставки на компоненти за два типа пускови установки – АПУ-Л и АПУ-305. Забавянията, предупреди компанията, биха могли да застрашат изпълнението на девет договора.

Към писмото е приложен производствен график за 2024–2025 г., в който са изброени седем руски клиенти и два чуждестранни. Един от тях, Китай, е поръчал 192 пускови установки АПУ-305. Втората, обозначена като „К-10", е била предназначена за 90 пускови установки APU-L.

„Рособоронекспорт" използва обозначението „К-10" за Иран, според FT. Това се потвърждава от други руски документи за отбрана, получени от изданието: в един договор за доставка на учебно-бойни самолети Як-130 купувачът е изрично посочен като „К-10, Иран".

Документите не потвърждават, че пусковите установки, предназначени за Иран, в крайна сметка са били произведени и доставени на клиента. Подробности за самата производствена поръчка не са били публично оповестявани преди това. Материалите са предоставени на FT от украинската частна разузнавателна организация Dallas Analytics.

Какво представляват тези пускови установки? И двете системи са предназначени за изстрелване на руската лека многоцелева управляема ракета (ЛМУР), известна още като „Изделие 305". Това е прецизно насочвано оръжие, способно да поразява движещи се цели. Ракетата беше представена за първи път на изложението „Армия" през 2021 г. и влезе на въоръжение в руската армия през 2022 г., където започна да се използва във войната срещу Украйна.

Пусковите установки са монтирани на хеликоптери. Според ръководството за оръжия на американската армия, APU-L е проектирана за ударни хеликоптери Ми-28 и може да носи две ракети, докато APU-305 е проектирана за една.

LMUR позволява на оператора да регулира полета си и да атакува малки движещи се цели. Представител на Dallas Analytics заяви пред FT, че скоростта на ракетата е приблизително 230 метра в секунда, покривайки разстояние от 14 километра за около минута.

Тази скорост дава на противника значително по-малко време за реакция, отколкото при атака на дрон. Тактиката на използване включва бързо заемане на позиция, изстрелване на ракетата, поразяване на целта и отстъпление. FT по-рано съобщи, че Русия е помогнала на Иран да разработи свръхзвукови крилати ракети и му е продала преносими зенитно-ракетни системи Verba.

През 2023 г. Техеран също се съгласи да закупи ударни хеликоптери Ми-28 от Русия и получи два бойно-готови учебни самолета Як-130 през същата година.

Въпреки продажбите на оръжие на Техеран, Москва се опитва да предотврати нараняването на отношенията ѝ с други страни от Близкия изток и Съединените щати от военната подкрепа на Иран.

През юли Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин го е уверил в нежеланието си да доставя оръжия на Техеран и че той се доверява на думите му. През октомври Тръмп повтори опасенията си относно руската помощ за Техеран, твърдейки, че Москва предоставя „много малко, ако изобщо предоставя такава".