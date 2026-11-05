Изложбата „Християнска традиция. Нашите дни" в московския "Манеж", която Владимир Путин разгледа в сряда, включваше батална картина за войната в Украйна, в която един от героите – войник от картината, прилича на прессекретаря на президента Дмитрий Песков.

Кореспондентът на „Комерсант" Андрей Колесников отбеляза, че едно от изображенията във военната картина е базирано на Песков в репортажа му за посещението на президента на изложбата.

„Изображенията на войниците са базирани на, гледам внимателно. Кой мислите, че са били? Съветникът на главния прокурор и по-късно посланик Наталия Поклонская като медицинска сестра, Дмитрий Песков като пехотинец (тоест, по свой образ)... О, каква сложна батална картина..." пише Колесников, без да уточнява заглавието или художника на картината.

Последните кадри от репортажа на телевизионния канал „Россия 24" за посещението на Путин на изложбата показват картина, изобразяваща войници с буквата „Z" на униформите им и руско знаме. Лицето на един от тях (вторият отдясно на момичето със знамето) прилича на Песков.

Това е картината на Нестеренко „Защитниците на Новорусия" според анализ на телеграм канала "Агентство". През март 2024 г. „Российская газета" илюстрира интервю с Нестеренко за изложбата му „Молитва за Украйна" със снимка на него пред тази картина. Почти година по-рано, през май 2023 г., Нестеренко показва същата картина на патриарх Кирил на изложбата „Ние сме руснаци, Бог е с нас!" в Манежа.

Нестеренко е родом от Павлоград и е редовен член на Руската академия на изкуствата според публикации на „Российская газета" и Патриаршеския съвет за култура.

Изложбата включва още картина на Путин и бюст на настоящия патриарх Кирил.