Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана, размениха си подаръци (Снимки)

Американският певец и носител на Нобелова награда за литература Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана. Понтификът подари на музиканта броеница, а Дилън му връчи екземпляр от автобиографията си. Срещата се състоя в сряда следобед в Апостолическия дворец в Рим. В четвъртък вечерта изпълнителят ще изнесе концерт в италианската столица, информира Eronews.

За срещата съобщи в социалните мрежи отец Антонио Спадаро, който придружил Дилън заедно с Андреа Монда, главен редактор на ватиканския вестник „Оссерваторе Романо".

„Днес придружих Боб Дилън на срещата му с папа Лъв. Не без вълнението от преживяването на среща с исторически заряд и усещането, че на всяка крачка в Апостолическия дворец може да се случи всичко", написа Спадаро и публикува две снимки на музиканта с папата.

85-годишният Дилън, облечен в черен суитшърт с качулка, запази характерния си стил по време на визитата. Аудиенцията била кратка и преминала в размяна на поздрави и няколко думи между двамата.

Изданието изтъква, че срещата не е случайна. През юли папа Лъв XIV цитира Боб Дилън в предговора към книгата „Разоръжена и обезоръжаваща. Мирът е дар", издадена от ватиканското издателство Libreria Editrice Vaticana и редактирана от журналиста Алесандро Банфи.

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV снимка: Ройтерс

Понтификът използва думи от песента Go Away You Bomb („Махни се, бомбо"), написана от музиканта през 1963 г. в разгара на Студената война. В нея Дилън отправя послание срещу ядрената заплаха: „Мразя те, защото човекът те е създал, човекът те притежава и човекът борави с теб".

Песента никога не е била записвана или официално издавана в албум на Дилън. Оригиналният ръкопис е открит едва през 2013 г. Лъв XIV използва текста, за да предупреди срещу превъоръжаването и опасността от нова ядрена ескалация.

Дилън става известен през 60-те години с песни като Masters of War и Blowin' in the Wind, свързвани с антивоенните протести и борбата за граждански права. Позицията му обаче е по-нюансирана от тази на абсолютен пацифист. През 2001 г. той заявява, че не се определя като пацифист и защитава правото на самозащита.

Това не е първата среща на музиканта с глава на Римокатолическата църква. През 1997 г. той участва в Националния евхаристиен конгрес в Болоня, където пее пред папа Йоан Павел II и около 300 000 млади хора.

След като изпълнява три песни, сред които Knockin' on Heaven's Door („Почукай на райската порта"), Дилън сваля каубойската си шапка, изкачва стъпалата към папската сцена и се ръкува с Карол Войтила. Тогава Йоан Павел II цитира Blowin' in the Wind в обръщението си към младежите: „Колко пътя трябва да извърви човек, преди да го наречете човек?".

Полският папа отговаря със собствено тълкуване: „Само един. Има само един път за човека и това е пътят на Исус Христос".

Духовността е друга важна част от кариерата на американския музикант. Той е израснал в еврейско семейство, но в края на 70-те години преживява дълбок религиозен обрат, след който се насочва към християнството.

През 1979 г. издава албума Slow Train Coming, последван от Saved и Shot of Love. В трите албума християнската вяра и госпъл музиката заемат централно място. През следващите години Дилън се връща към по-разнообразния си репертоар, но не изоставя религиозните теми.

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV снимка: Ройтерс

В по-скорошно интервю певецът отново заявява, че е религиозен човек, който често чете Библията, размишлява и се моли.

За папа Лъв XIV музиката е много повече от съпровод на молитвата. През първата година от понтификата си той неведнъж подчертава нейната комуникативна и духовна сила. Папата е изпълнявал Regina Caeli и Pater Noster на латински, а по време на пътуванията си е показвал интерес към песните на общностите, с които се среща.

По време на юбилея на хоровете и хоровите състави през ноември 2025 г. Лъв XIV определя музиката като дар на великите цивилизации, способен да изрази онова, което хората носят дълбоко в сърцата си.

Според него пеенето обединява ума, чувствата, тялото и душата. Цитирайки свети Августин, папата припомня: „Cantare amantis est" – „Да пееш е присъщо на този, който обича".