2 са вече жертвите след експлозията в жилищна сграда в албанския град Елбасан

Жена на 82 години и мъж на 69 са загинали при мощната експлозия, възникнала вчера следобед на третия етаж на жилищна сграда в град Елбасан, Централна Албания, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря", позовавайки се на съобщение на албанската полиция.

След взрива, за който се предполага, че е причинен от неизправна газова бутилка, общо 10 души, сред които и дете, са откарани в болница, тъй като са вдишали голямо количество дим при разразилия се пожар в сградата след експлозията.

Тялото на 82-годишната жена е намерено вчера на втория етаж на жилищната сграда, а това на 69-годишния мъж е открито рано тази сутрин, затрупано под отломки.

Заради сериозните щети от взрива, включващи пропадането и срутването на част от етажите, от вчера жилищната сграда е евакуирана изцяло. Към момента екипи на полицията и пожарната продължават работата по разчистването на отломките и обезопасяването на района, пише БТА.