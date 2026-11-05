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Руски дрон рани трима души в Украйна

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Дрон - снимката е илюстративна
Дрон - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Трима души бяха ранени при руска въздушна атака в Украйна, след като дрон порази частен имот и гаражи в украинския град Днепър, съобщи в Телеграм областният управител Олександър Ханжа, цитиран от Ройтерс.

Вследствие на нападението е избухнал пожар и в обект от критичната инфраструктура.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията по независим път.

В Харковска област са били поразени логистичен център на компанията „Нова поща", железопътни локомотиви и промишлена сграда на ТЕЦ-2.

Според руското министерство на отбраната логистичният център е бил използван от украинските въоръжени сили за сглобяване на дронове.

В Днепропетровска област е била поразена и електроцентрала. Атакуван е и товарен кораб в Черно море, на 52 км югозападно от пристанището на Одеса.

Междувременно отломки от дронове са предизвикали пожари в промишлени обекти в руския град Рязан, съобщи в Телеграм областният управител Павел Малков. По думите му в някои части на града има прекъсвания на електроснабдяването.

Един човек е ранен вследствие на атаката в областта, добави Малков, без да уточнява кои промишлени обекти са били засегнати. В Рязанска област се намира голяма петролна рафинерия, както и други стратегически обекти.

Русия и Украйна отричат да вземат умишлено на прицел цивилни, пише БТА.

Дрон - снимката е илюстративна

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