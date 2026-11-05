Руски дрон рани трима души в Украйна

Трима души бяха ранени при руска въздушна атака в Украйна, след като дрон порази частен имот и гаражи в украинския град Днепър, съобщи в Телеграм областният управител Олександър Ханжа, цитиран от Ройтерс.
Вследствие на нападението е избухнал пожар и в обект от критичната инфраструктура.
Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията по независим път.
В Харковска област са били поразени логистичен център на компанията „Нова поща", железопътни локомотиви и промишлена сграда на ТЕЦ-2.
Според руското министерство на отбраната логистичният център е бил използван от украинските въоръжени сили за сглобяване на дронове.
В Днепропетровска област е била поразена и електроцентрала. Атакуван е и товарен кораб в Черно море, на 52 км югозападно от пристанището на Одеса.
Междувременно отломки от дронове са предизвикали пожари в промишлени обекти в руския град Рязан, съобщи в Телеграм областният управител Павел Малков. По думите му в някои части на града има прекъсвания на електроснабдяването.
Един човек е ранен вследствие на атаката в областта, добави Малков, без да уточнява кои промишлени обекти са били засегнати. В Рязанска област се намира голяма петролна рафинерия, както и други стратегически обекти.
Русия и Украйна отричат да вземат умишлено на прицел цивилни, пише БТА.