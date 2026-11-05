КМГ: Самореформата на ККП като условие за осъществяване на китайската модернизация

Работна теза: Китайската модернизация не е икономически успех, въпреки политическата система, а точно чрез нейната способност за институционална самокорекция - самореформата на ККП е „институционален капитал", който намалява транзакционните разходи, ограничава рентите и прави дългосрочното планиране възможно.

Ключови понятия: „китайска модернизация" (中国式现代化), „самореформа на партията" (党的自我革命), „нови качествени производителни сили" (新质生产力), „петсферна интегрирана схема" (五位一体).

1. Необходимо въведение. Индивидът и колективът като субекти на саморазвитие: между западния либерализъм, конфуцианството и марксизма

Една от най-дълбоките разлики между западната и китайската политическа мисъл може да бъде открита в разбирането за това кой е носителят на историческото развитие.

В западната традиция централно място заема автономната личност, способна чрез собствените си действия да реализира свобода и прогрес.

Китайската традиция, особено в нейните конфуциански и съвременни социалистически форми, отдава значително по-голямо значение на колективните образувания като семейство, държава, общество и партия.

Оттук произтича тезата, че докато Западът признава саморазвитието предимно на индивида, Китай разширява принципа на саморазвитие и върху социалните и политическите структури. Тази теза съдържа значителна доза истина, но нейното по-задълбочено разглеждане изисква съпоставка както с конфуцианството, така и с марксизма, които представляват двата най-важни интелектуални източника на съвременния китайски модел.

1.1. Западната традиция: саморазвитие чрез взаимодействие на индивиди

От епохата на Просвещението насетне западната политическа философия разглежда личността като основен носител на рационалност, моралност и историческа инициатива. Свободният човек се явява отправна точка за изграждане на обществото.

В икономиката тази идея намира класически израз при Адам Смит. Пазарният ред не се създава от централен субект, а възниква като резултат от взаимодействието между множество независими индивиди. Така наречената „невидима ръка" е механизъм на спонтанна координация, а не външна управляваща сила.

Подобна логика се наблюдава и в политиката. Демократичната система предполага конкуренция между идеи, партии и интереси. Социалният ред не се налага отвън, а възниква чрез баланса и борбата за надмощие между множество автономни участници.

Следователно западната мисъл не отрича саморазвитието на социалните системи. Тя обаче го разбира като резултат от взаимодействието между индивидите. Истинският исторически субект остава личността, а не колективът.

1.2. Конфуцианството: самоусъвършенстване на йерархичния организъм

Конфуцианството предлага коренно различна перспектива. За Конфуций човекът никога не съществува като изолирана единица. Той винаги е вплетен в мрежа от отношения: син и баща, ученик и учител, поданик и владетел.

Самоусъвършенстването започва от индивида, но не завършва с него. Класическата конфуцианска формула е: усъвършенствай себе си, подреди семейството, управлявай държавата, постигни хармония под небето. Тук личното и общественото развитие образуват единен процес. Индивидът е необходимо звено, но крайната цел е хармоничното функциониране на цялото.

По тази причина конфуцианството трудно може да бъде определено като индивидуалистична философия. То приема, че социалните структури притежават собствен морален живот и могат да бъдат усъвършенствани. Държавата не е просто механизъм за управление, а жив морален организъм.

Именно тук се открива първият корен на съвременната китайска представа за самокоригираща се държава и самообновяваща се управляваща партия.

1.3. Марксизмът: историческо саморазвитие на обществото

Ако конфуцианството осигурява културната основа, марксизмът добавя историко-социологическата рамка. За Маркс двигателят на историята не е индивидуалната воля, а развитието на обществените отношения. Хората създават историята, но не при условия, избрани свободно от тях. Социалните структури притежават собствена логика на движение, основана върху развитието на производителните сили и класовите отношения.

От тази гледна точка марксизмът се различава както от класическия либерализъм, така и от традиционното конфуцианство. Либерализмът поставя акцент върху свободния индивид. Конфуцианството поставя акцент върху моралната хармония. Марксизмът поставя акцент върху историческата динамика на цялото общество.

Особено важна е идеята, че самите социални формации преминават през закономерен процес на развитие. Историята се явява процес на саморазвитие на обществото като система. Така марксизмът осигурява теоретично основание да се разглеждат класата, обществото, държавата и политическата организация като исторически действащи субекти.

Именно поради тези причини Председателят Си дефинира че „марксизмът е душата на нашите комунистически идеали и убеждения", поради което е необходимо „да продължаваме с китаизирането, осъвременяването и популяризирането на марксизма" (Си, 2025, стр. 82-85).

1.4. Китайският синтез

Съвременният китайски модел може да бъде разбран като своеобразен синтез между конфуцианската традиция и марксистката теория.

От конфуцианството идват: представата за органично общество; акцентът върху хармонията; идеята за морално усъвършенстване на управляващите; възприемането на държавата като цивилизационен организъм.

От марксизма допълнително се вписват: историческият подход; концепцията за развитие; идеята за самообновление чрез решаване на вътрешни противоречия; възприемането на партията като двигател на историческия процес.

Конфуцианството и марксизмът, макар да произлизат от различни епохи и цивилизации, споделят една обща особеност: склонността да мислят обществото като органично цяло, способно на собствено развитие. Съвременният китайски модел е резултат именно от съчетаването на тези две традиции.

Затова в съвременния китайски политически език често се говори за „самореволюция" (Wikipedia, 2026) (Kilpatrick, 2024), „самоукрепване", „самореформа", „самоусъвършенстване", „самокорекция" и „самообновление" на партията. Това би звучало необичайно за класическия либерализъм, но е напълно естествено в интелектуална среда, където държавата и партийната организация се разглеждат като живи исторически субекти. Цитат от Си Дзинпин от 2026 г. по този повод: „Ангажиментът за самоукрепване позволява на нашата партия винаги да запазва своята жизненост. Силно осъзнавайки, че е нужен добър ковач, за да се изкове добра стомана, нашата партия е ангажирана да се самооценява през призмата на променящите се времена, да се държи бдително чрез силно осъзнаване на потенциалните опасности и да се усъвършенства в дух на самореформа. Ние отдаваме голямо значение на самоусъвършенстването и сме решени да премахнем всички елементи, които биха навредили на напредналия характер и целостта на партията, както и всички вируси, които биха подкопали здравето ѝ. Именно чрез това революционно закаляване нашата партия става все по-силна" (Xi, 2006).

Следователно фундаменталната разлика не е между „саморазвитие" и „външна детерминация", а между два различни исторически субекта на развитието. За либералния Запад това е свободната личност. За китайската традиция това е организираният колектив, въплътен в семейството, обществото, държавата и партията. Именно в тази различна представа за главния двигател на историята се крие една от най-съществените философски граници между западната и китайската цивилизационна парадигма.

Проблемът, който настоящият анализ поставя и разглежда по-нататък, е икономически: може ли способността на една управляваща партия да реформира сама себе си да бъде третирана като производителна сила? Класическата институционална икономика (Аджемоглу & Джонсън, 2023) би отговорила отрицателно - концентрираната политическа власт води към изключващи институции и ренти. Китайският опит от 1978 г. насам обаче представлява системно предизвикателство към този извод: страна, която започва реформите с 250 млн. души под прага на бедността, днес има най-голямата промишлена система в света, изведе над 800 млн. души от крайна бедност - три четвърти от световното намаляване на бедността за периода - и заяви целта да стане „средноразвита държава" до 2035 г.

Тези успехи на Китай бяха осъществени под ръководството на Китайската комунистическа партия (ККП), за която Си Дзинпин е категорично ясен: „Ръководството на ККП е най-съществената особеност на социализма с китайска специфика" (Си, 2025, стр. 22-26).

През 2022 г., на XX конгрес на ККП, „китайската модернизация" (中国式现代化) беше обявена за централна категория на държавното развитие - модернизация с китайски характеристики, различна както от западния модел, така и от съветския опит. За икономическия анализ това издигане на модернизацията от икономическа цел до политико-институционална програма открива изключителен обект: както отбелязва самият Си Дзинпин, „самореформата на партията" (党的自我革命) е поставена в основата на цялото китайско развитие.

Китайската модернизация не е икономически успех въпреки политическата система, а чрез нейната способност за институционална самокорекция. Самореформата на ККП функционира като „институционален капитал": тя намалява транзакционните разходи, ограничава рентите, решава проблема на приемствеността при кадрите и прави възможно дългосрочното планиране – т.е. изпълнява функциите, които в западните системи се формират чрез разделение на властите и сменяемост на управлението. Разбира се, самореформата на ККП е обективно необходимо, но не достатъчно условие за модернизация.

И така, да подходим с разгръщане на въпросите за модернизацията и самореформата.

2. Модернизацията: от икономическа цел към политико-институционална програма

Китайската модернизация не е единичен проект, а верига от последователни предефинирания, всяко от които изразява приемственост и обновление, като коригира предишната цел. Логиката и технологията е исторически ясна и проследима: „Четирите модернизации" на Дън Сяопин (земеделие, индустрия, наука и технологии, отбрана - формулирани около 1978 г.); „Социализъм с китайски характеристики" като правна рамка; целта „Два столетия" (постигане на „общество със средно ниво на благосъстояние" до 2021 г. и „модерна социалистическа сила" до 2049 г.); и настоящата формула на „Китайската модернизация" - петизмерна (икономика, политика, култура, общество, екология) и с целеви хоризонт 2035 г.

Аналитическото значение на веригата е не в целите, а в механизма: всяко ново определение на модернизацията е предшествано от вътрешнопартиен консенсус за корекция на курса - .от отхвърлянето на доктрината „Двете каквото и да е" (именно спорът около „Двете каквото и да е" се счита за първата голяма проява на способността на партията да коригира собствената си линия) и преоценката на Културната революция през 1978 г., през преодоляването на последиците от азиатската финансова криза (1997) и глобалната финансова криза (2008), до днешния преход към „двойна циркулация" и „нови качествени производителни сили" (新质生产力). Следователно, модернизацията при Китай не е план, който се изпълнява, а процес, който управляващата ККП непрекъснато преизчислява собствените си средства за постигане.

Модернизацията не е цел сама по себе си, а средство за решаване на социалните проблеми. Формулата на Дън от 1987 че „Бедността не е социализъм." маркира институционалната точка на пречупване: партията поставя социално-икономическия резултат над идеологическата чистота и започва да преоценява собствените си критерии за легитимност. От гледна точка на икономическата теория това е решаване на проблема на многообразните принципали: когато управляващата система сама си сменя целевата функцията (от класова борба към развитие), тя елиминира цял клас на възможни идеологически отклонения. Което не означава че идеологията на социализма е забравена.

3. Самореформата като икономически механизъм

Тук се аргументира ядрото на тезата: самореформата не е метафора, а три конкретни, икономически наблюдаеми механизми.

3.1. Борбата с корупцията

От 2012 г. насам дисциплинарните кампании са засегнали милиони партийни кадри, включително на най-високо ниво (бивши членове на Постоянния комитет на Политбюро). В термините на икономическата теория корупцията при каптирани институции е вътрешна рента, която облага всяка транзакция: тя действа като случаен и допълнителен данък върху инвестициите и като нечестен данък върху доходите на новите пазарни участници. Системното намаляване на тази рента - от наказателни мерки към превенция чрез институционализиран надзор - има измерим макроикономически смисъл: то понижава неопределеността за частния сектор и намалява „данъка върху предприемачеството". Според данните на Transparency International (TI) възприемането на корупцията в Китай се подобрява системно през последното десетилетие - уникална траектория сред големите развиващи се икономики. Според официалните данни, цитирани от Централната комисия за дисциплинарна инспекция (ЦКДИ) през 2026 г., от началото на кампанията след идването на Си Дзинпин на власт (края на 2012 г.) до края на 2025 г. са наказани над 7,2 милиона души (Xinhua, 2024). Това води до интересен научен парадокс: броят на наказаните кадри расте до рекордни размери; CPI на Китай се подобрява умерено само от 39 на 43 точки; след 2021 г. подобрението практически спира. Това позволява хипотезата, че кампанията е била изключително ефективна като вътрешнопартиен дисциплинарен механизъм, но по-малко ефективна по отношение на международното възприятие за корупцията, измервано от TI.

3.2. Кадровата меритокрация като решение на проблема за растежа

Китайската система за номиниране и ротация на кадрите - с проверки на резултатите на всеки нива, „резултатни контракти" на провинциалните ръководители и задължителна ротацияq функционира като вътрешно „пазарно" устройство, което подрежда стимулите на управляващите към растеж. Икономическата литература за „модел на турнирно кадрово издигане" („promotion tournament model") документира връзката между кадровите стимули на местните секретари и регионалния растеж. Началото на тази икономическа идея се поставя през 2005 г., когато се доказва, че вероятността за повишение на провинциалните ръководители нараства при по-добри икономически резултати на съответната територия (Li & Zhou, 2005). През 2007 г. е формулиран „моделът на турнирно кадрово издигане" (Zhou, 2007). През 2022 г. е обобщена цялата литература, резултатите от изследванията на практиката и се дискутира развитие на този модел след идването на Си Дзинпин (Li-an, 2022). От гледна точка на самореформата: системата периодично изчиства от самата си среда онези кадри, чиито резултати са корупционни или статистически нагласени - т.е. въвежда конкуренция вътре в управляващия орган.

3.3. Експерименталното управление като институционална лаборатория

Принципът „пресяване на камъните през реката" (摸着石头过河) - от специалните икономически зони (Шънджън, 1980) през пилотните зони за свободна търговия до днешните пилотни програми за цифрова валута - е форма на подбиране на институционални иновации с реални изпитания, преди тяхното мащабиране. Това е икономически рационално: цената на институционалната грешка се минимизира чрез локални експерименти, а ползата от успешния експеримент се каптира чрез централизирано мащабиране - комбинация, недостъпна нито за чисто плановите, нито за чисто пазарните системи.

Трите механизма изпълняват съвместно функцията, която Аджемоглу и Робинсън отдават на „включващите институции": ограничаване на рентите (мех. 1), систематизиране на стимулите (мех. 2) и контрол на риска при иновации (мех. 3). Разликата е не във функциите, а в носителя: не разделение на властите, а самодисциплина на управляващия орган.

4. Защо шоковата терапия не е алтернатива

Сравнението с постсоциалистическия „Преход" на бившите страни от СИВ (от СССР до България) е задължително. Русия през 1990-те извърши мащабна смяна на институциите - частна собственост, многопартийна демокрация, либерализация на цените - и получи срив на производството, хиперинфлация и олигархизация.

Китай извърши обратното: не промени управляващата система, а я накара да произвежда реформи - и получи четири десетилетия среден растеж около и над 9%.

Изводът е че решаващата променлива не е степента на пазарната реформа, а способността на системата да коригира собствените си грешки без цялостен срив. Шоковата терапия заменя институциите и създава „джунгла" в преходния период; самореформата запазва институциите и ги кара постепенно да сменят поведението си. Тук е и точката на съприкосновение с китайската философска традиция, която други анализи развиват: принципът 求同存异 (търсене на обща основа при запазени различия) като управленска технология за постепенна конвергенция вместо разрив.

5. Границите на механизма: критична уговорка

Научната честност изисква самореформата да бъде анализирана и чрез нейните грешки. Четири допълнения по този повод са следните:

1. Концентрацията на власт не се решава от самореформата. Механизмът коригира корупцията и неефективността, но не коригира самия факт, че липсва външен контрол върху управляващия център. Рискът от грешка на централно ниво не винаги се амортизира от вътрешния надзор.

2. Натрупаните структурни дисбаланси. Дълговете на местните власти (оценявани на десетки трилиони юана), кризата в сектора на недвижимите имоти и демографският срив (население в процес на намаляване от 2022 г. насам) са проблеми, които самореформата закъсня да адресира - което само по себе си е сигнал, че механизмът има граници.

3. Моделът не е преносим автоматично. Условията на мащаба (1,4 млрд. души, единна партия с 98 млн. членове) и на историческия старт нямат директен аналог; „китайската модернизация" е отговор на китайска задача, не универсален шаблон - както и сам Си Дзинпин подчертава.

4. Метрологията на успеха остава открита въпрос. Самореформата се самооценява преимуществено от самата система; независимите индикатори (правен суверенитет на инвеститорите, предвидимост на регулациите, данни за частния сектор) трябва да бъдат изрично включени в критериите за оценка, за да не анализът да се сведе до самоописание.

6. Изводи

Китайската модернизация представлява уникален икономически експеримент: пазарна икономика, управлявана от партия, която е поставила собственото си обновление в условието на своята легитимност. Формулата „самореформата като условие за модернизация" е икономически смислена в три измерими насоки: като намаляване на корупционната рента, като подреждане на кадровите стимули и като институционална лаборатория за постепенни промени. Нейната устойчивост обаче не е гарантирана: тя зависи от способността на системата да приложи същия механизъм към проблемите, които днес са най-тежки - демографията, дълга, доверието на частния сектор. Точно затова самореформата не е завършен акт, а перманентно условие: както подчертава китайското ръководство, „самореволюцията" е процес без крайна точка. За икономическия анализ това е и най-силното ѝ доказателство - и най-голямото ѝ предизвикателство.

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