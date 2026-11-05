КМГ: Си Дзинпин и концепцията за самореволюцията на Китайската комунистическа партия

От политическата теория към практиката на всеобхватното и стриктно управление на партията

Проф. дфн, д-р ист. Нако Стефанов

Резюме

Концепцията за „самореволюцията" на Китайската комунистическа партия (ККП) заема централно място в политическата доктрина на Си Дзинпин. Тя изхожда от разбирането, че управляващата партия трябва непрекъснато да открива и отстранява собствените си слабости, да противодейства на корупцията и бюрократизацията и да укрепва организационната си дисциплина.

Основен механизъм за практическото ѝ осъществяване е всеобхватното и стриктно управление на партията. Самореволюцията има двойна функция: тя може да подобрява управленския капацитет на ККП, но същевременно укрепва централизацията на политическата власт. Затова резултатите ѝ следва да се оценяват не само по броя на санкционираните кадри, а и по устойчивостта на антикорупционните мерки, качеството на институционалния контрол и способността на системата да коригира собствените си грешки.

1. Същност и теоретични предпоставки

След избирането на Си Дзинпин за генерален секретар на ЦК на ККП през ноември 2012 г. китайската политическа система навлиза в етап на засилено централно ръководство, по-строг дисциплинарен контрол и продължителна антикорупционна кампания. В този контекст се утвърждава понятието „самореволюция" (自我革命, zìwǒ gémìng) — идея, според която партията трябва да преобразува не само обществото, но и самата себе си.

Концепцията стъпва върху две основни теоретични традиции. Първата е марксисткото разбиране за революционното преобразуване на обществените отношения. При Си Дзинпин тази логика се пренася и върху управляващата партия: революционното минало не гарантира бъдеща устойчивост, защото продължителното пребиваване във властта може да доведе до бюрократизация, привилегии, откъсване от обществото и корупция. Втората предпоставка е ленинската представа за партията като организирана и дисциплинирана авангардна структура, способна да действа координирано под централизирано ръководство.

Историческият опит на ККП също има значение. Става дума за опит, започнал от епохата на Мао Дзъдун, през идеите на Дън Сяопин и т.н. Следвада се отбележи, че с началото на реформите през 1978 г. пазарните отношения, икономическата децентрализация и разрастването на частния сектор създават условия за развитие, но увеличават и възможностите за злоупотреба с административни правомощия. Преплитането на политически и икономически интереси засилва необходимостта от контрол върху партийните кадри. Самореволюцията може да се разглежда като опит това противоречие да бъде овладяно чрез усилване на ККП.

2. От антикорупционната кампания към самореволюцията

Още в началото на управлението си Си Дзинпин поставя борбата с корупцията и подобряването на партийния стил на работа сред основните приоритети. През декември 2012 г. Политбюро приема осемточкови правила, насочени към ограничаване на показните инспекции, пищните церемонии, излишните заседания и документация, прекомерното медийно отразяване, разточителните служебни пътувания и използването на публични средства за лични привилегии. Осемте точки са следните:

1.Подобряване на проучванията на място, т.е. работа с масите: Посещенията на кадри в местните региони трябва да са насочени към реално разбиране на проблемите на хората. Забраняват се повърхностните, показни инспекции, пищните посрещания, червените килими и организирането на масови банкети.

2.Оптимизиране на срещите и събитията: Заседанията и официалните събития трябва драстично да се съкратят и да се провеждат много по-ефективно. Членовете на Политбюро нямат право да присъстват на церемонии по рязане на ленти, първи копки или чествания без изрично разрешение.

3.Намаляване на документацията: Бюрократичните отчети, официалните документи и писмените брифинги трябва да бъдат максимално кратки, стегнати и освободени от празни политически фрази.

4.Регулиране на чуждестранните визити: Пътуванията на официални делегации извън страната трябва да се планират строго по работа, като броят на придружаващите лица, антуражът и разходите се ограничават драстично.

5.Намаляване на сигурността и трафика при пътуване: Когато партийните лидери пътуват в страната, мерките за сигурност не трябва да нарушават нормалния живот на гражданите. Забранява се безпричинното спиране на трафика и затварянето на обществени пътища.

6.Ограничаване на медийното отразяване: Новинарските емисии и доклади за дейността на партийните ръководители трябва да се отразяват според тяхната реална обществена стойност, а не по задължение. Елиминира се суетата в партийните медии.

7.Контрол над личните публикации: Официалните лица нямат право да публикуват лични трудове, речи, поздравителни писма или да пишат предговори за книги от свое име, освен ако това не е официално координирано и одобрено от ЦК на ККП.

8.Налагане на скромност и спестовност: Кадрите стриктно да спазват правилата за пестене на държавни средства. Това включва евтини настанявания, скромни служебни автомобили, забрана за луксозни подаръци и придържане към принципите на почтеност.

Основната цел на осемте точки е изкореняването на така наречените „Четири порока"(Си Фън / 四风). Тоест те са насочени срещу четири отрицателни проявления в работата на кадрите: формализъм, бюрократизъм, хедонизъм и екстравагантност. Целта е да се намалят разточителството и демонстративните привилегии, да се подобри връзката между партийното ръководство и гражданите, както и да се насърчи отговорно използване на публичните ресурси.

Наказанията за нарушаване на „правилото от осем точки" се налагат от Централната комисия за проверка на дисциплината – ЦКПД (中共中央纪律检查委员会/CDI/, пинин: Zhōnggòng zhōngyāng jìlǜ jiǎnchá wěiyuánhuì) на ККП. Те се делят на две основни категории:

1.Вътрешнопартийни дисциплинарни наказания:

· Предупреждение или сериозно предупреждение: Най-леката мярка, която остава в официалното досие на кадровия служител и спира кариерното му развитие за определен период.

· Сваляне от партиен пост: Премахване от ръководни длъжности в рамките на партийната структура.

· Поставяне под наблюдение в партията: Временна мярка за изпитателен срок, при която членът губи право на глас в партията.

· Изключване от ККП: Най-тежкото политическо наказание ".

2. Административни и наказателни мерки:

· Понижаване в длъжност или уволнение от държавна служба.

· Конфискация на имущество и незаконно придобити активи (например луксозни подаръци, превозни средства, имоти).

· Съдебен процес и затвор: Ако нарушението включва подкупи или присвояване на държавни средства в големи размери, случаят се прехвърля към прокуратурата и често завършва с дългогодишен затвор или доживотна присъда.

ЦКПД редовно публикува месечни отчети с конкретни имена на наказани кадри, за да служи като публично предупреждение за всички, които решат по един или друг начин да пренебрегнат създадените правила и модел на партийна и обществено поведение.

Паралелно с това започва мащабна антикорупционна кампания, обхващаща както високопоставени партийни и държавни ръководители, така и служители на по-ниски управленски равнища. Тази политика постепенно придобива по-широк смисъл. Тя вече не се представя единствено като наказателна реакция срещу корупцията, а като част от дългосрочно преобразуване на партията.

Постепенно антикорупционната кампания придобива по-широк смисъл. Тя вече не се представя само като наказателна реакция срещу отделни нарушения, а като част от дългосрочно организационно обновяване. Самореволюцията включва три взаимосвързани равнища: идеологическо — поддържане на политическата идентичност; организационно — дисциплина, кадрова политика и отчетност; политическо — укрепване на централното ръководство и ограничаване на автономията на отделни управленски групи.

В китайската историография съществува концепцията за т.нар. Династичен цикъл. Това е класическа теория, според която всяка управляваща сила в Китай (в миналото императорските династии и Гоминдан, а днес ККП) преминава през едни и същи фази: първоначален възход, просперитет, последван от корупция, отдалечаване от нуждите на хората, институционален разпад и накрая — неизбежен колапс или революция. За да избегне тази съдба Китайската комунистическа партия формулира два исторически отговора на този фундаментален въпрос.

Първият отговор е «Народният надзор на Мао Дзедун» през 1945 г.

Концепцията за „първия отговор" се ражда по време на исторически разговор в Янан през юли 1945 г. между Мао Дзедун и Хуан Йенпей. Последният е изтъкнат педагог и лидер на Китайската демократична лига. Хуан Йенпей пита Мао как Комунистическата партия възнамерява да избяга от проклятието на историческия цикъл, при който една династия започва със скромност и трудолюбие, но след като вземе властта, се корумпира и загива.

Мао Дзедун отговаря уверено: „Намерихме нов път. Можем да избягаме от този цикъл. Този нов път е народовластието.Ако народът упражнява надзор над правителството, то ото няма да смее да бъде нехайно. Само ако всеки поеме отговорност, управлението няма да загине с кончината на своите лидери." Същността на «Народния надзор» е:

1.Масов контрол отдолу нагоре: Идеята на Мао не е западната либерална демокрация с многопартийна система. Моделът за „народен надзор" разчита на масовата мобилизация на обикновените хора (работници и селяни), които активно да критикуват, проверяват и докладват за грешките, корупцията или бюрократизма на партийните чиновници.

2.Идеологическо пречистване чрез масите: Мао вярва, че партията може да се поддържа чиста, като се „гмурне" сред масите (т.нар. Масова линия-群众路线, пинин: Qúnzhòng lùxiàn). Ако кадрите се отдалечат от народа, народът има правото и задължението да ги коригира. „Масовата линия" е фундаментален политически, методологически и организационен принцип, формулиран от Мао Дзъдун по време на Китайската гражданска война и официално оформен през 1943 г. Нейната същност е изразена в известната формула: „От масите, на масите" (从群众中来，到群众中去, пинин: Cóng qúnzhòng zhōng lái, dào qúnzhòng zhōng qù). Това означава: (1) Събиране на идеи „От масите". Партийните кадри трябва да отидат директно сред работниците и селяните, да изслушат техните несистематизирани, разпокъсани идеи, нужди и оплаквания; (2)Обработка и теоретизиране, т.е. Партията анализира тези сурови идеи през призмата на марксизма-ленинизма и ги превръща в конкретни, систематизирани политически мерки и директиви; (3) Връщане на идеите „На масите". Кадрите се връщат при хората, за да им обяснят и пропагандират новите политики, правейки ги техни собствени, докато масите ги припознаят и прегърнат доброволно; (4) Проверка в практиката - хората прилагат тези политики на място, а Партията наблюдава резултатите за да коригира курса, ако е необходимо.За Мао Дзедун масовата линия е инструмент срещу бюрократизма и „командаджийството ", т.е. налагането на заповеди отгоре без разбиране на реалната обстановка.

Историческа еволюция и крайности в рамките на Първия отговор

„Масовата линия" и „Народният надзор" в епохата на Мао Дзъдун започва като стремеж за отчетност пред народа и по този начин осъществяване на народен контрол. Но в по-късните етапи от управлението на Мао този подход се трансформира в радикални и хаотични масови движения. Най-яркият пример е Културната революция (1966–1976 г.), където народният надзор се превръща в неконтролируема чистка „отдолу", издигнала лозунга «Бой по щабовете». Това прочистване «отдолу» в името на борбата с корумпираната партийна и държавна бюрокрация, «обрасла с привилегии», тръгва във вредна посока. Тази борба започва да разрушава институциите на самата държава.

Вторият отговор: Самореформата/Самореволюцията на Си Дзинпин

При Си Дзинпин акцентът се поставя върху институционализиран вътрешнопартиен контрол, а не върху хаотична мобилизация „отдолу". Така самореволюцията е представена като „втори отговор" на проблема за устойчивостта на управляващата партия, а оттук и обществото като цяло.Практическото осъществяване на тази политика се опира на съчетание от партийни и държавни институции. Централната комисия за проверка на дисциплината на ККП има ключова роля при разследването на нарушенията на партийните правила, докато държавните надзорни механизми разширяват обхвата на контрола върху лицата, изпълняващи публични функции. Така дисциплинарната политика не се ограничава до наказателноправната реакция след установено престъпление, а включва наблюдение на поведението, проверка на изпълнението на задълженията и налагане на партийни санкции. В този модел границата между партийна дисциплина, административен надзор и държавно правоприлагане може да бъде функционално тясна, което повишава координацията, но поставя въпроси за процедурните гаранции и независимия контрол.

Важен елемент е персоналната отговорност на ръководителите. Партийните секретари и управленските кадри се оценяват не само по постигнатите резултати, но и по способността им да поддържат дисциплина и успешно изпълнение на задачите в подчинените структури. Този принцип цели да преодолее практиката нарушенията да се представят като изолирани действия на отделни служители, без отговорност на техните началници. Същевременно той може да стимулира предпазливо поведение, избягване на риск и прехвърляне на отговорност нагоре по йерархията. Следователно ефективността на системата зависи от това дали санкциите са съчетани с ясни правила, пропорционалност и предвидими процедури.

Организационното обновяване включва и кадрова политика, обучение и периодични кампании за партийно възпитание. Чрез изучаване на партийните документи, идеологическа подготовка и проверки за спазване на правилата ръководството се стреми да създаде общи стандарти за поведение в различните равнища на управлението. От гледна точка на ККП това е начин да се намалят различията между централните решения и местното им прилагане. От аналитична гледна точка обаче трябва да се разграничават формалното участие в обучението и реалната промяна в управленската практика. Самото наличие на инструкции или отчетни документи не доказва, че са подобрени качеството на услугите, достъпът до правосъдие или удовлетвореността на гражданите.

3. Институционални механизми и резултати

Основен инструмент на самореволюцията е всеобхватното и стриктно управление на партията. Партийните комитети отговарят за общото управление и изпълнението на решенията, дисциплинарните комисии разследват нарушенията, а ръководителите носят персонална отговорност за състоянието на подчинените им структури. Централната комисия за проверка на дисциплината (ЦКПД) играе ключова роля във вътрешнопартийния контрол. Дейността ѝ е свързана и с Националната надзорна комисия, която упражнява надзорни функции спрямо публичните служители на централно и местно равнише.

Тази система може да повиши вероятността за разкриване на нарушения, да ограничи възможностите местните ръководители да пренебрегват корупционни практики и да улесни изпълнението на решенията от централното към местното равнище. Кампанията обхваща както нископоставени служители, така и високопоставени партийни, държавни и военни ръководители. Официалната формула за борба едновременно с „мухите" и „тигрите" изразява заявеното намерение да се санкционират нарушения на всички равнища.

Ограничаването на разточителството има и икономически последици. По-строгият контрол върху служебните банкети, подаръците и представителните разходи засяга пазари, които преди това са били свързани с официалното потребление и корпоративните подаръци. Тези промени обаче не са достатъчни сами по себе си, за да се направи цялостна оценка на икономическите резултати от кампанията.

Самореволюцията има и важно идеологическо измерение. Обучението по марксизъм-ленинизъм, изучаването на партийните документи и утвърждаването на концепцията за социализма с китайска специфика се използват за поддържане на организационното единство и политическата лоялност. Следователно кампанията съчетава антикорупционни мерки, дисциплинарен контрол, идеологическо възпитание и централизация на властта.

Цифровите инструменти променят и практическите условия за упражняване на надзор. Електронните регистри, системите за обработка на сигнали и обменът на административни данни могат да улеснят откриването на необичайни разходи, несъответствия в отчетността или повтарящи се модели на поведение. Те също така позволяват на централните органи да получават информация от местните структури по-бързо и в по-стандартизиран вид. Този капацитет обаче не е равнозначен на безпристрастност: резултатите зависят от качеството на данните, критериите за проверка и възможността засегнатите лица да оспорват погрешни заключения. Алгоритмичното откриване на риск може да подпомага разследването, но не бива да замества доказването на конкретно нарушение.

Друг проблем е възможното разминаване между отчетност и прозрачност. Вътрешнопартийният контрол може да направи ръководителите по-отговорни пред висшите органи на ККП, без непременно да осигури същата степен на публичност пред гражданите. Ако информацията за разследванията, критериите за подбор на случаи и основанията за санкции е ограничена, външната оценка на последователността на кампанията остава затруднена. Това не означава автоматично, че всички действия са произволни, но означава, че официалните данни трябва да се разглеждат критично и да се съпоставят с независими сведения, когато такива са налични.

4. Дигитализация, рискове и противоречия

Дигиталните технологии разширяват възможностите за подаване на сигнали, обработване на информация и административен надзор. В същото време дигитализацията може да породи нова форма на формализъм: вместо да се оценява действителният резултат от работата, служителите могат да бъдат подтиквани да събират точки, да попълват електронни формуляри и да представят снимки като доказателство за изпълнени задачи. Така бюрокрацията се пренася от хартиените документи към цифровите платформи.

Този риск разкрива едно от основните противоречия на самореволюцията. Механизмите, създадени за повишаване на отчетността, могат да стимулират пасивност и избягване на отговорност, ако всяко самостоятелно решение се възприема като потенциален дисциплинарен риск. Прекомерният контрол може да забавя процедурите, да ограничава инициативността и да насърчава предпочитанието към формално безопасни, но неефективни решения.

Съществува и институционален парадокс: партията упражнява контрол върху собствената си власт чрез органи, чиито правомощия и политическо положение са част от същата партийна система. Вътрешният контрол може да разкрива нарушения и да налага санкции, но концентрацията на разследващи и дисциплинарни правомощия поставя въпроси за прозрачността, процедурните гаранции и независимата проверка на конкретните случаи.

Затова оценката на самореволюцията трябва да отчита не само способността за наказване, но и начина, по който се упражнява контролът. Необходимо е да се проследи дали правилата се прилагат последователно, дали съществуват достоверни канали за обратна връзка и дали системата допуска критика и корекция на решенията на висшето ръководство.

За да се оцени дългосрочният ефект на самореволюцията, е необходимо да се използват няколко групи показатели. Първата включва непосредствените резултати — разкрити нарушения, приложени дисциплинарни мерки и възстановени средства. Втората обхваща институционалната устойчивост: дали процедурите се прилагат последователно, дали контролът продължава и извън периодите на засилени кампании и дали се ограничават условията, които позволяват възникването на корупционни практики. Третата група се отнася до качеството на управлението — предвидимостта на административните решения, способността на местните органи да решават проблеми и наличието на обратна връзка от обществото. Без такава многопластова оценка броят на санкциите може да бъде погрешно възприет като достатъчно доказателство за трайно институционално подобрение.

Съществен критерий е и способността на системата да допуска корекция на грешките. Ако служителите се страхуват да съобщават проблеми, да предлагат алтернативни решения или да оспорват неточни указания, дисциплината може да доведе до формално изпълнение вместо до по-добро управление. Обратно, когато правилата са ясни, нарушенията се разглеждат последователно, а добросъвестната инициатива е защитена, контролът може да повиши организационната надеждност. Това е едно от централните изпитания пред концепцията: да съчетае политическа дисциплина и идейна вярност с професионална компетентност, инициативност и способност за бърза промяна.

5. Перспективите

Самореволюцията е замислена като продължителен процес на партийно обновяване, а не като еднократна кампания. Петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия, проведен неотдавна от 26 до 29 октомври 2026 г., определи стратегическите насоки за продължаване на политиката на самореволюция, свързана с подобряване на управленските механизми предвид дългосрочните цели на модернизация на страната. Това подчертава стремежа самоусъвършенстването на партията да бъде интегрирано в по-широкия проект за напредъка на китайското общество и държава.

Устойчивостта на модела зависи от умението на ККП да съчетава няколко трудно съвместими изисквания: дисциплина и местна инициативност; централизирана координация и гъвкавост; антикорупционен контрол и предвидими процедури; идеологическо единство и достоверна обратна връзка с обществото. Контролът не е самоцел. Той може да произведе свръхрегулация, а оттук и административна пасивност. Но подкрепен от ясни правила и реална оценка на резултатите, допринася за ограничаване на злоупотребите и за по-добро изпълнение на управленските решения.

Заключение

В обобщение, концепцията за самореволюцията съчетава марксистката идея за преобразуване на обществото, ленинската партийно-организационна дисциплина и богатия опит на на китайската политико-икономическа система на взаимодействие с широките народни маси предвид конкретни проблеми. Тя е едновременно механизъм за укрепване на управленския капацитет и средство за консолидиране на Партията и обществото.

Основният критерий за нейната ефективност не е броят на наказаните кадри или силата на официалните декларации, а способността на институциите трайно да осъществяват превенция на негативните явления, да предотвратяват корупцията, произвола и управленските грешки, без да потискат инициативността и реалната обратна връзка. Това създава най-благопирятни условия китайското общество и държава да вървят успешно по пътя на социално-икономическия, технико-технологическия, културния и цивилизационен напредък.