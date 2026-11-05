За 3 години Китай възстанови 70% от увредените екологични региони на 33 острова

На 4 ноември Министерството на природните ресурси публикува „Доклад за поетапните постижения в изграждането на красиви морски острови в Китай". В него се посочва, че след тригодишно изграждане, екологичната среда на първите 33 острова е подобрена, нивото на обитаемост е повишено, зелените индустрии на островите се развиват стабилно, а способността за намаляване на бедствията се засилва постепенно.

Данните показват, че през последните три години над 70% от увредени островни региони са възобновени, употребата на зелена енергия в половината от островите надхвърля 60%, а достъпът до безопасна питейна вода надхвърля 90% на 30 острова.