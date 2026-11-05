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За 3 години Китай възстанови 70% от увредените екологични региони на 33 острова

КМГ

КМГ

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СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 4 ноември Министерството на природните ресурси публикува „Доклад за поетапните постижения в изграждането на красиви морски острови в Китай". В него се посочва, че след тригодишно изграждане, екологичната среда на първите 33 острова е подобрена, нивото на обитаемост е повишено, зелените индустрии на островите се развиват стабилно, а способността за намаляване на бедствията се засилва постепенно.

Данните показват, че през последните три години над 70% от увредени островни региони са възобновени, употребата на зелена енергия в половината от островите надхвърля 60%, а достъпът до безопасна питейна вода надхвърля 90% на 30 острова.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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