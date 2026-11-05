КМГ: Шънджън – от рибарско селище до световен икономически център

Шънджън се утвърждава като един от водещите центрове на международната търговия и технологичното развитие в Азия. През първата половина на 2026 г. външнотърговският оборот на града достигна рекордните 2,88 трилиона юана, като близо 70% от него се пада на търговията с икономиките от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Именно тесните икономически връзки с региона са сред причините градът да бъде избран за домакин на един от най-важните международни форуми тази година.

На 18 и 19 ноември Шънджън за първи път ще организира 33-ата неформална среща на лидерите на АТИС.

В навечерието на това събитие, на 5 септември, там се проведе и Форумът на медиите от Азиатско-тихоокеанския регион, който събра ръководители на медии, журналисти и експерти от различни държави. Дискусиите бяха посветени на темата „Заедно към просперитета на Азиатско-тихоокеанската общност: общи позиции и действия на медиите".

Градът посреща участниците във форума с впечатляващи икономически показатели – „Йентиен" е сред най-големите контейнерни пристанища в света, Шънджънската фондова борса непрекъснато разширява предлагането на трансгранични финансови продукти, а редица местни технологични компании вече имат развойни центрове и производствени бази в чужбина.

Търговските отношения с останалите икономики от АТИС имат особено значение за развитието на града. През първите шест месеца на 2026 г. вносът и износът на Шънджън достигнаха 2,88 трилиона юана, което е увеличение с 33% спрямо същия период на миналата година. Така градът запази първото си място сред градовете в континентален Китай по обем на външната търговия.

Търговският обмен с останалите членове на АТИС възлезе на 1,98 трилиона юана – също с 33% повече на годишна база. Той представлява близо 70% от общия външнотърговски оборот на Шънджън.

През същия период реално привлечените чуждестранни инвестиции надхвърлиха 32 милиарда юана, което е ръст от над 50%. Инвестициите от икономиките в АТИС възлязоха на повече от 30 милиарда юана, или 93,6% от общия обем.

Положителната тенденция се запазва и през следващите месеци. За първите седем месеца на годината външната търговия на Шънджън достигна 3,42 трилиона юана, което представлява увеличение с 32,8% на годишна база. Растежът на вноса е над четири пъти по-висок от този на износа.

Шънджън затвърждава позициите си и като един от водещите центрове за научни изследвания и иновации в Китай. През 2026 г. инвестициите в научноизследователска и развойна дейност достигнаха 245,31 милиарда юана, или 6,67% от брутния вътрешен продукт на града. По този показател Шънджън вече заема първо място сред китайските градове. Броят на високотехнологичните предприятия, признати на национално равнище, надхвърли 25 000. На всеки квадратен километър се падат средно по 12 такива компании – най-високата концентрация в страната.

За няколко десетилетия Шънджън се превърна от малко и изостанало рибарско селище в модерен международен мегаполис. Това е едно от чудесата в световната история на развитието и важен пример за последователната политика на Китай за отваряне към света и взаимноизгодно сътрудничество.