Докладчикът на ЕК за Сърбия: Без реформи няма да напреднат по европейския път

Сърбия не може да постигне реален напредък по пътя към членство в Европейския съюз без конкретни реформи и възстановяване на доверието между Белград и държавите членки, заяви докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула.

В публикация в социалната мрежа Екс Пицула съобщи, че е поставил въпроса за Сърбия на днешното заседание на Комисията по външни работи на ЕП, на което еврокомисарят по разширяването Марта Кос представи новия пакет за разширяване на ЕС. По думите му той е попитал Кос дали промяната на правителството в Сърбия може да доведе и до промяна във външната политика на страната, особено по отношение на присъединяването към общата външна политика и политика за сигурност на ЕС и отношенията със съседните държави.

Кос е заявила, че ЕС е готов да помогне на новото сръбско правителство да осъществи необходимите реформи, но е подчертала значението на възстановяването на нарушеното доверие между Сърбия и държавите членки, както и на доверието на сръбските граждани в Съюза, пише още Пицула.

Той отбеляза, че през последната година е постигнат значителен напредък в процеса на разширяване, като Черна гора е напът да приключи преговорите за членство, Албания – да затвори преговорни клъстери, а Украйна и Молдова – да отворят нови, пише БТА.

"Върховенството на закона, демокрацията и реформите остават основата на разширяването, което трябва да се основава на заслуги", подчерта хърватският евродепутат от Социалдемократическата партия.