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КМГ: Инвеститорите виждат блестящи перспективи за приложенията на изкуствения интелект в Китай

КМГ

КМГ

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СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Инвестиционните банкери и финансисти на 5-ия Световен инвестиционен форум на финансовите лидери, който приключи в сряда, залагат на потенциала на Китай да поеме водеща роля в приложенията на изкуствения интелект, тъй като надпреварата в тази област навлиза във фазата „покажи ми парите".

„Изкуственият интелект трябва да носи някаква производителност", заяви Джан Лей, основател на „Хилхаус Инвестмънт", коментирайки широко разпространеното изискване „покажи ми парите" за възвръщаемост от нарастващите капиталови разходи. Инвеститорите вече очакват изкуственият интелект да намери приложение във всеки сектор – производство, здравеопазване, услуги и потребление, каза той, като добави, че Азия ще играе голяма роля, тъй като разполага с по-солидни примери за приложение отколкото където и да е другаде.

„Китай ще бъде лидер в областта на физическия ИИ, защото неговите съвременни производствени мощности са най-добрите в света", заяви пред „Синхуа" Джеймс Лидотес, главен инвестиционен директор по акции в инвестиционна фирма със седалище в Ню Йорк.

Лидотес посочи, че авангардните лаборатории в САЩ и Китай са най-големите източници на иновации в областта на изкуствения интелект и че ще следи отблизо развитието на фабричната автоматизация в Китай, за да се възползва от подходящи инвестиционни възможности.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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