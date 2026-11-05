КМГ: Китай стимулира потреблението и инвестициите чрез модернизиране на инфраструктурата

Китай публикува нови насоки за укрепване на инфраструктурата, свързана с потреблението, с цел да стимулира потребителските разходи, да разшири ефективните инвестиции и да насърчи взаимоусилваща се връзка между потреблението и инвестициите.

Насоките, публикувани съвместно от Държавната комисия за развитие и реформи и други правителствени ведомства, очертават мерки за модернизиране на търговските обекти в градовете и селските райони, подобряване на съоръженията за потребление на услуги и потребление, свързано с пътувания, укрепване на дистрибуторските мрежи и развитие на инфраструктура за нови форми на потребление.

Съгласно насоките Китай ще насърчава цифровата трансформация на градските и селските пазари и ще ускори модернизацията на по-старите търговски райони чрез културни и творчески предприятия, нощни пазари, модерни търговски обекти и потапящи преживявания.

Насоките се появяват в момент, в който Китай вече е въвел поредица от мерки за стимулиране на потреблението, укрепване на вътрешното търсене и подкрепа на по-широк икономически растеж на фона на външната несигурност.

През юли Китай публикува първия си петгодишен план, посветен изцяло на разширяването на потреблението. Планът има за цел да разкрие пълния потенциал на огромния пазар на страната, да оптимизира структурата на потреблението и да подобри стандарта на живот на хората чрез целенасочени мерки.