Северна Корея разкритикува Европейския съюз за проекта му за резолюция за състоянието на правата на човека в страните по света, внесен в ООН, и го призова "да се занимава със собствените си дела", съобщиха севернокорейски държавни медии, цитирани от Франс прес.

Пхенян отдавна е обвиняван от ООН и други наблюдатели в повсеместни нарушения на правата на човека, особено поради наличието на лагери за политически затворници на територията на Северна Корея и сериозните ограничения на свободата на словото и достъпа до информация.

От 2005 г. Общото събрание на ООН приема всяка година резолюция, осъждаща нарушенията на правата на човека в Северна Корея.

"ЕС отново внесе проект за резолюция, представящ по най-манипулативен начин политиката и състоянието на правата на човека в Корейската народнодемократична република", заяви постоянното представителство на Северна Корея в ООН в изявление, разпространено от Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Пхенян определи също така проекта за резолюция като "фарс" и "политически мотивирана провокация".

"Правата на човека по никакъв начин не са монопол на Запада", се допълва в изявлението на севернокорейската страна.

"В европейските градове, от Париж до Брюксел, където се намира седалището на ЕС, улиците са пълни с протестиращи с всякакви убеждения, настояващи за такива елементарни права, като например правото на съществуване. Би било по-добре Европейският съюз да се занимава със собствените си дела, отколкото да отстоява несъществуващи проблеми с правата на човека", заключава официалното изявление на Пхенян.

Проектът за резолюция се очаква да бъде приет този месец от третата комисия на Общото събрание на ООН, преди да бъде внесен в пленарното събрание, където да бъде одобрен окончателно.

Миналата година Фолкер Тюрк, Върховният комисар на ООН по правата на човека заяви, че състоянието на правата на човека в Северна Корея не се е подобрило през последното десетилетие, а в много случаи дори се е влошило, припомня АФП, цитирана от БТА.