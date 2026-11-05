КМГ: Китай се стреми да доближи археологията до обществеността

Китай се стреми да доближи археологията до обществеността чрез нов петгодишен план, в който са определени приоритети в областта на научните изследвания, международното сътрудничество и по-широкото представяне на археологическите находки.

В момента в Китай има 65 национални парка с археологически обекти, които все повече се превръщат в дестинации за посетители. Посещенията в тези паркове са се увеличили от 20,97 милиона през 2021 г. до 97,74 милиона през 2025 г., като общият брой на посещенията за петгодишния период възлиза на 303 милиона.

Освен самите научни изследвания, планът поставя акцент върху интерпретацията, използването и по-широкото разпространение на археологическите находки. Властите ще насърчават публикуването на важни археологически доклади, ще подобрят управлението на археологическите архиви и ще насърчават въвеждането на стандартни процедури за предаване на изкопаните културни реликви.

Целта е да се гарантира, че археологическите открития допринасят за познанията на обществеността за историята и културното наследство, както и за академичното разбиране на миналото на Китай.