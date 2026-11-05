ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп след среща с пратеник на Путин: Ще има голям...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

КМГ: Министерството на търговията: Надяваме се Европа да създаде благоприятни условия за сътрудничество в областта на електронната търговия

КМГ

КМГ

3888
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От 1 ноември Европейският съюз започна да налага такса от 2 евро върху вноса на стоки с ниска стойност, след като през юли вече беше въведено мито от 3 евро върху тези стоки.

В коментар на това говорителят на Министерството на търговията Хуан Лин заяви, че Китай следи внимателно новите европейски правила. Трансграничната електронна търговия, като ново направление и модел в международната търговия, предоставя разнообразни възможности на глобалните компании и потребителите.

Надяваме се, че Европа ще оцени внимателно въздействието на тези политики и ще създаде благоприятни условия за сътрудничество с Китай в областта на електронната търговия и други сфери, допълни Хуан Лин.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Радина Боршош в „Неперфектните“: Най-тежката ми битка е със себе си (Подкаст)