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Сямън е домакин на Международна седмица на океаните

КМГ

КМГ

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СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 5 ноември в Сямън бе открита Международната седмица на океаните, в рамките на която бяха представени 5 постижения, сред които тематичният продукт с екологични данни „Илюстриран атлас на моретата и планините". Целта на събитието е да се задълбочи познанието за дълбоководната екология и да се подпомогне глобалното управление на океаните.

По време на Международната седмица на океаните ще бъдат организирани 33 специални събития, научно-технически и екологични семинари, както и срещи за установяване на бизнес контакти, с цел да се подпомогне висококачественото развитие на „синята икономика".

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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