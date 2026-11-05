Сямън е домакин на Международна седмица на океаните

На 5 ноември в Сямън бе открита Международната седмица на океаните, в рамките на която бяха представени 5 постижения, сред които тематичният продукт с екологични данни „Илюстриран атлас на моретата и планините". Целта на събитието е да се задълбочи познанието за дълбоководната екология и да се подпомогне глобалното управление на океаните.

По време на Международната седмица на океаните ще бъдат организирани 33 специални събития, научно-технически и екологични семинари, както и срещи за установяване на бизнес контакти, с цел да се подпомогне висококачественото развитие на „синята икономика".