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140-ото издание на Кантонския панаир приключи

КМГ

КМГ

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СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес в Гуанджоу приключи 140-ото издание на Китайския панаир за внос и износ, известен още като Кантонски панаир. Тазгодишното издание съвпада със 70-ата годишнина от създаването му. За седем десетилетия панаирът се утвърди като най-дългогодишното и най-мащабното международно търговско изложение в Китай.

Общата изложбена площ достигна 1,55 милиона квадратни метра със 75 700 щанда в 54 специализирани изложбени зони, като панаирът продължава да бъде най-голямото изложение в света. В него участваха 32 000 компании с близо 4,88 милиона експоната. Сред тях бяха представени множество иновативни продукти, демонстриращи развитието на новите производителни сили в Китай.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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