Бившата говорителка на украинския президент Юлия Мендел поднови критиките си към Володимир Зеленски. По време на събитие, организирано от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" (АзГ), тя заяви, че при неговото ръководство постигането на мир е невъзможно и че не вярва той да има желание за това, предаде БТА по информация на ДПА. По думите ѝ Украйна е достигнала момент, в който дори лошо мирно споразумение би било за предпочитане пред продължителна война, тъй като поне би дало на Украйна шанс да оцелее като независима държава.

Мендел, която се превърна в открит критик на Зеленски, заяви, че Украйна трябва да заеме неутрална позиция и да потърси мирно споразумение с Русия,.

Съпредседателят на АзГ Тино Крупала заяви, че отговорността на Русия за започването на войната не подлежи на съмнение, но всеки, който иска да сложи край на конфликта, трябва да разговаря с всички страни. Германският канцлер Фридрих Мерц трябва да вдигне телефона и да разговаря с Москва, каза той.

Партията беше поканила на събитието „Швейцария на Изтока – визия за мирна Украйна" и украинския посланик в Германия Олексий Макеев. Той обаче отказа поканата и написа в социалната мрежа Екс, че Украйна няма да бъде нито неутрална по отношение на военните престъпления, нито беззащитна.

Събитието се състоя няколко дни след като депутати от АзГ, отговарящи за външната политика, публикуваха документ, в който призовават Украйна да запази неутралитет и да остане извън НАТО и ЕС.

Украинската служба за сигурност (СБУ) обвини Мендел в държавна измяна, като заяви, че тя е участвала в „информационна и подривна дейност срещу Украйна". Според службата изявленията ѝ целят да подкопаят международната подкрепа за Киев и да представят украинското ръководство като пречка пред мира.

Преди да стане говорителка на Зеленски в периода 2019 – 2021 г., Мендел е работила като журналистка, включително за в. „Ню Йорк таймс". Тя нееднократно е обвинявала президента и най-близкото му обкръжение, че удължават войната заради лична изгода.