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В румънския окръг Тулча пак има предупреждение за възможна опасност от дронове

Тони Маскръчка

Редактор: Тони Маскръчка

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Жителите на румънския окръг Тулча пак получиха предупреждение за възможна опасност от дронове. СНИМКА: Пиксабей
Жителите на румънския окръг Тулча пак получиха предупреждение за възможна опасност от дронове. СНИМКА: Пиксабей

Жителите на североизточната част на румънския окръг Тулча отново получиха предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт относно възможно навлизане на дронове, съобщава БТА по информация на местните медии.

В него гражданите се призовават да запазят спокойствие и да потърсят укритие в мазета или в убежища за гражданска защита поради риск от падане на обекти от въздушното пространство.

Подобно предупреждение беше издадено и през изминалите три дни.

В сряда два два изтребителя F-16, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, бяха вдигнати от 86-а авиобаза "Борча" в Румъния, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел северно от град Вилково, на украинска територия, близо до границата с Румъния. Не бяха обаче регистрирани навлизания в националното въздушно пространство.

Въпреки това в 10:57 ч.  жителите на северната част на окръг Тулча получиха предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт относно възможно навлизане на дронове и бяха посъветвани да потърсят укритие.

Жителите на румънския окръг Тулча пак получиха предупреждение за възможна опасност от дронове. СНИМКА: Пиксабей

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