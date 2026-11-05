Изтребители ескортираха пътнически самолет от Дъблин до Франция след бомбена заплаха

Случаят идва само дни след серия от фалшиви сигнали за бомби, които предизвикаха хаос на летища в Европа

Пътнически самолет на ирландската авиокомпания „Еър Лингус", изпълняващ полет от Дъблин до Рим, е бил отклонен към Франция заради сигнал за бомба. Машината е кацнала във военновъздушната база „Евро" в Нормандия, след като е била ескортирана от изтребители, съобщава британският всекидневник "Дейли мейл".

Случаят е от четвъртък и идва само дни след серия от фалшиви сигнали за бомби, които предизвикаха хаос на летища в Европа и наложиха извънредно пренасочване на няколко полета.

Канцеларията на френския премиер Себастиан Льокорню потвърди инцидента и съобщи, че следи развитието на ситуацията.

Полет EI420 е излетял от летище Дъблин в 6:20 ч. местно време с крайна дестинация римското летище „Фиумичино". Около час и половина след излитането екипажът е подал международния код 7700, който сигнализира за обща извънредна ситуация на борда. След това самолетът е бил пренасочен към военновъздушната база „Евро" във Франция.

Във вторник най-малко седем полета бяха засегнати от подобни сигнали за бомби. Някои от самолетите са били отклонени от първоначалните си маршрути и проверени след кацането.

Специалисти по обезвреждане на взривни устройства са претърсили два самолета на „Райънеър" на летище „Фиумичино" в Рим. Единият е пристигнал от Лисабон, а другият – от Дъблин. Проверките са били предприети след анонимни сигнали за възможни взривни устройства.

Сигнали са получени и за полет от лондонското летище „Хийтроу" до Варшава, както и за самолет на „Райънеър" от Манчестър до испанския град Мурсия. Подобни предупреждения са засегнали и полети от Копенхаген до Варшава и от Бергамо до София.

Самолет на „Райънеър" от Дъблин до София с 185 пътници на борда също е получил предупреждение и е бил проверен след пристигането си.

В понеделник пък полет на „Уиз Еър" от лондонското летище „Лутън" до България е бил заплашен и ескортиран от изтребител.

Сред засегнатите във вторник е бил и самолет на полската авиокомпания LOT, изпълняващ полет от Лондон до Варшава. Машината, „Боинг 737 MAX 8", е била отклонена към летище „Модлин", вместо да кацне на основното варшавско летище „Шопен". Самолетът е кацнал благополучно в 10:01 ч. местно време с 181 души на борда.

Сред пътниците е имало и ученици от еврейското училище JFS в Северозападен Лондон, които се връщали от образователно пътуване до бившите концентрационни лагери Аушвиц, Треблинка и Майданек. Деца на 16 и 17 години са били на борда. Майка на един от учениците разказала, че получила съобщение от сина си за отклонения полет и изпаднала в паника.

Испанските власти също потвърдиха за заплаха срещу самолет на „Райънеър", пътуващ от Манчестър до Мурсия. Междувременно български медии съобщиха, че самолет на „Уиз Еър" от Бергамо до София е бил задържан за проверка след сигнал за бомба, получен по електронната поща. На борда му е имало 176 пътници.

Проверка е била извършена и на самолет на скандинавската авиокомпания SAS, изпълняващ полет от Копенхаген до Варшава. Той е кацнал на летище „Шопен", където е бил подложен на допълнителни проверки.