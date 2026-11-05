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В Индиана екзекутираха мъж запалил две деца, още две смъртни присъди изпълняват днес в САЩ

Тони Маскръчка

Редактор: Тони Маскръчка

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Темида
Темида

Първата от трите екзекуции, предвидени за днес в САЩ, бе изпълнена малко преди полунощ в щата Индиана, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Останалите две смъртни присъди ще бъдат изпълнени в Алабама и Флорида.

Това ще бъде вторият ден с три планирани екзекуции в САЩ тази година, отбелязва АП.

Присъдата на Джефри Уайсхайт бе изпълнена със смъртоносна инжекция. Петдесетгодишният мъж получил най-тежкото наказание за палеж.

При пожара през 2010 г. загинали двете деца на приятелката му, съответно на 8 и 5 години. Уайсхайт подпалил дома ѝ, след като отношенията между двамата се влошили.

Губернаторът на Индиана, републиканецът Майк Браун, отказа да разреши медицински изследвания на осъдения, каквито неговите адвокати поискаха в опит да докажат, че клиентът им има психични проблеми, свързани с черепно-мозъчни травми. Браун също така отказа да замени смъртната присъда на Уайсхайт с доживотен затвор.

Това бе първата за годината екзекуция в този щат от Средния запад на САЩ, посочва АП.

За сметка на това във Флорида предстои 19-о изпълнение на смъртна присъда, с което южният щат ще изравни собствения си рекорд, който постави едва миналата година.

При това повече от половината от екзекуциите в САЩ тази година – 18 от 33, бяха извършени именно във Флорида.

Това се дължи на политиката на губернатора републиканец Рон Десантис на активно прилагане на най-тежкото наказание по време на последния му мандат на поста, отбелязва АП. Десантис, който напуска поста през януари, тъй като няма право на трети последователен мандат, заяви, че целта му е да въздаде справедливост за семействата на жертвите, които десетилетия наред са чакали изпълнението на смъртните присъди.

За негов наследник на междинните избори завчера бе избран друг републиканец – Байрън Доналдс. Така той ще стане първият чернокож губернатор на Флорида в историята.

Въпросът за смъртното наказание отново породи дебати в САЩ след неуспешния опит за екзекуция миналия месец в Тенеси на Криста Пайк, която оцеля, въпреки че ѝ бяха поставени две на теория смъртоносни дози пентобарбитал. Въпреки това съдилища отхвърлиха искания за изпълнение на други смъртни присъди, обобщава АП.

Темида

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