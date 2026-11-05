В Индиана екзекутираха мъж запалил две деца, още две смъртни присъди изпълняват днес в САЩ

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Първата от трите екзекуции, предвидени за днес в САЩ, бе изпълнена малко преди полунощ в щата Индиана, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Останалите две смъртни присъди ще бъдат изпълнени в Алабама и Флорида.

Това ще бъде вторият ден с три планирани екзекуции в САЩ тази година, отбелязва АП.

Присъдата на Джефри Уайсхайт бе изпълнена със смъртоносна инжекция. Петдесетгодишният мъж получил най-тежкото наказание за палеж.

При пожара през 2010 г. загинали двете деца на приятелката му, съответно на 8 и 5 години. Уайсхайт подпалил дома ѝ, след като отношенията между двамата се влошили.

Губернаторът на Индиана, републиканецът Майк Браун, отказа да разреши медицински изследвания на осъдения, каквито неговите адвокати поискаха в опит да докажат, че клиентът им има психични проблеми, свързани с черепно-мозъчни травми. Браун също така отказа да замени смъртната присъда на Уайсхайт с доживотен затвор.

Това бе първата за годината екзекуция в този щат от Средния запад на САЩ, посочва АП.

За сметка на това във Флорида предстои 19-о изпълнение на смъртна присъда, с което южният щат ще изравни собствения си рекорд, който постави едва миналата година.

При това повече от половината от екзекуциите в САЩ тази година – 18 от 33, бяха извършени именно във Флорида.

Това се дължи на политиката на губернатора републиканец Рон Десантис на активно прилагане на най-тежкото наказание по време на последния му мандат на поста, отбелязва АП. Десантис, който напуска поста през януари, тъй като няма право на трети последователен мандат, заяви, че целта му е да въздаде справедливост за семействата на жертвите, които десетилетия наред са чакали изпълнението на смъртните присъди.

За негов наследник на междинните избори завчера бе избран друг републиканец – Байрън Доналдс. Така той ще стане първият чернокож губернатор на Флорида в историята.

Въпросът за смъртното наказание отново породи дебати в САЩ след неуспешния опит за екзекуция миналия месец в Тенеси на Криста Пайк, която оцеля, въпреки че ѝ бяха поставени две на теория смъртоносни дози пентобарбитал. Въпреки това съдилища отхвърлиха искания за изпълнение на други смъртни присъди, обобщава АП.