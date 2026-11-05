Антонио Таяни: Мелони много пъти е казвала "Не" на Тръмп, не е от МАГА

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Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че премиерът Джорджа Мелони не е част от движението МАГА на американския президент Доналд Тръмп и е доказала, че може да бъде откровена с него, предаде БТА по информация на АНСА.

Таяни е направил коментара си на фона на резултатите от междинните избори в САЩ, на които Републиканската партия на Тръмп загуби контрола и над двете камари на Конгреса.

"Никога не съм бил "тръмпист", а Мелони със сигурност не е поддръжник на МАГА. Опазил ни Господ", казал Таяни пред италианския всекидневник "Месаджеро".

Подчертал е, че с Мелони са "консерватори", а самият той е последовател на бившия италиански премиер Силвио Берлускони.

"Поддържането на отношения с републиканците не означава, че човек е "тръмпист". Никога не съм бил част от МАГА и никога няма да бъда. Никога. Мелони не е от МАГА. Тя е италиански и европейски консервативен лидер. Тя е представител на десницата, но не и на крайната десница", подчерта италианският външен министър.

Той акцентира, че Мелони неведнъж е казвала "Не" на Тръмп.

"И съдейки по реакцията му, мисля, че той не го прие особено добре", добави Таяни.

Мелони и Тръмп поддържаха много приятелски отношения, докато не влязоха в спор за войната с Иран.

Италианският премиер Джорджа Мелони все още не е коментирала резултатите от междинните избори в САЩ.