Рекордните 85 000 бегачи ще участват на Атинския маратон

Рекордните 85 000 бегачи ще участват в 43-тия Атински маратон, който ще се проведе на 7 и 8 ноември в гръцката столица, съобщи БТА по информация от гръцката федерация по лека атлетика СЕГАС.

За организацията на двудневното събитие ще бъдат ангажирани също рекордните 5000 доброволци от Гърция и още 30 държави.

Основното състезание на класическата дистанция от 42,195 километра ще започне в неделя, 8 ноември, в 8:30 часа от град Маратон, разположен североизточно от гръцката столица. Бегачите ще преминат по историческото трасе до центъра на Атина и ще финишират на стадион „Панатинаико", известен още като „Калимармаро", където през 1896 г. се провеждат първите съвременни Олимпийски игри.

Програмата на двудневното събитие включва още бягания на 5 и 10 километра, университетско нощно бягане, както и състезания за деца и хора с увреждания. В събота ще се проведат надпреварите на по-късите дистанции, а в неделя вниманието ще бъде насочено към основния маратон. Тазгодишното издание е посветено на паметта на Григорис Ламбракис, гръцки политик, лекар, лекоатлет и активист за мир.

Тази година участниците ще бъдат посрещнати на историческия стадион „Калимармаро" с изцяло обновена лекоатлетическа писта в син цвят. Новата настилка е произведена в Германия и разполага със сертифицирана система, позволяваща провеждането на състезания на най-високо равнище. Синият цвят на пистата и новото вътрешно оформление са подбрани така, че да напомнят цветовете на гръцкото национално знаме. Разчертаването на шестте коридора приключи през септември, като броят им е съобразен с историческата форма на съоръжението. Подмяната се наложи заради износването на старата настилка, по която бяха установени пукнатини и отлепвания, информираха гръцки спортни издания.

Обновяването на стадиона включва и почистване на мраморните трибуни, което започна през август и е първото организирано почистване на целия комплекс от около 120 години, се посочва в информацията.

Заради провеждането на маратона гръцките власти въвеждат мащабни временни ограничения на движението в Атина и околните райони. От 5 до 9 ноември поетапно ще бъдат затваряни основни пътни артерии в централната част на столицата и по маршрута на състезанието, съобщи гръцката полиция.