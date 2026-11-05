Шестима са арестувани в Полша за шпионаж в полза на Москва, сред тях и една рускиня

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Шестима души са арестувани в Полша за шпионаж в полза на Русия. Полската Агенция за вътрешна сигурност (АВС) обяви ареста на шестима души, заподозрени, че са действали за руските разузнавателни служби и са участвали в мрежа, подпомагаща военните способности на Русия, предаде БТА по информация на Франс прес.

Сред задържаните има петима полски граждани на възраст между 25 и 52 години и 37-годишна руска гражданка, уточни в Екс министърът, отговарящ за специалните служби, Томаш Шемоняк.

Четирима от заподозрените, включително руската гражданка, са обвинени в шпионаж и са поставени в предварителен арест за срок от три месеца, съобщиха от АВС.

Според изявление на агенцията "групата незаконно е доставяла на Русия значителни количества компоненти с военно предназначение, използвани по-специално за производството на боеприпаси и оръжейни системи".

Обвиненията включват и нарушения на правилата, уреждащи международната търговия със стоки и технологии от стратегическо значение за националната отбрана и международната сигурност.

По данни на министър Шемоняк близо сто души са били обвинени в рамките на разследвания за шпионаж и саботаж, водени от АВС от 1 януари 2024 г.

Полша, член на НАТО и Европейския съюз, намираща се на източния фланг на Алианса, нееднократно е обвинявала Русия в саботажни действия след началото на мащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Полската територия е основният транзитен маршрут за западната военна и хуманитарна помощ за Украйна.

Във вторник премиерът Доналд Туск заяви, че Полша е осуетила през нощта възможна провокация на границата с руския ексклав Калининград.