Ванс събира недоволните от Тръмп в коалиция за президентската надпревара през 2028 г.

Вицепрезидентът разработва послание към избирателите от движението на Тръмп „Америка на първо място"

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се опитва да изгради политическа коалиция сред привържениците на Доналд Тръмп, които са разочаровани от външната му политика, особено от войната с Иран и отношенията на Вашингтон с Израел. С този ход Ванс се позиционира за президентската надпревара през 2028 г., съобщи Fox News.

Инициативата идва, след като републиканците загубиха контрола над двете камари на Конгреса на междинните избори във вторник. Ванс публично обвини войната с Иран за поражението на партията на фона на продължили месеци разногласия в администрацията за начина, по който трябва да се води конфликтът.

Според Fox News вицепрезидентът разработва послание към избирателите от движението на Тръмп „Америка на първо място" (America First), които смятат, че администрацията се е сближила прекалено много с Израел.

В сряда сутринта в Белия дом е била проведена среща за координиране на посланията след изборната загуба. След нея Ванс публикува в социалната мрежа X четири приоритета, които според него могат да върнат подкрепата за републиканците: прекратяване на войната с Иран, справяне с инфлацията и поскъпването на живота, поставяне на Америка на първо място и промяна в отношенията с Израел.

„Причината да загубим е войната. Самият президент го каза снощи", написа Ванс.

Представител на Белия дом е заявил пред медията, че тези приоритети са се превърнали в посланието на вицепрезидента към „новата десница" – коалиция от привърженици на Тръмп, недоволни от някои аспекти на външната му политика. Според представителя инициативата не цели скъсване с президента, а привличане на избиратели, които продължават да го подкрепят, но не са съгласни с позицията му за Израел и Иран.

Разногласията в администрацията са станали особено видими през последните месеци. Според Axios Ванс е заявил в частни разговори, че израелският премиер Бенямин Нетаняху „греши за всичко" по отношение на Иран, и многократно е призовавал Тръмп да договори прекратяване на бойните действия.

Вицепрезидентът е предупредил, че конфликтът е изключително непопулярен сред американските избиратели и може да струва на републиканците мнозинството им в Конгреса.

Axios съобщава още, че Нетаняху е настоявал пред Тръмп да възобнови ударите срещу Иран преди изборите, но президентът в крайна сметка решил да изчака. Според изданието повечето високопоставени представители около Тръмп са подкрепяли позицията на Ванс за постигане на споразумение с Техеран, въпреки че самият президент е бил склонен към нови военни действия.

Според The Wall Street Journal през септември в Белия дом са обсъждали и как да не се разгласяват продължаващите американски военни удари по ирански ракетни установки и друго военно оборудване. Участниците в среща в ситуационната зала са изразили опасения, че публичното признаване на операциите може да навреди на републиканските кандидати в оспорвани райони.

В разногласията са се очертали две позиции. Министърът на отбраната Пийт Хегсет е подкрепял продължаването на военната кампания, докато Ванс, държавният секретар Марко Рубио и други представители са настоявали за дипломатически преговори. Въпреки критиките Тръмп публично защити Хегсет и даде да се разбере, че не възнамерява да го отстранява.

Междувременно Пентагонът продължава подготовката за евентуално възобновяване на мащабните операции срещу Иран. Според The Wall Street Journal още една ударна група на самолетоносач и експедиционно подразделение на морската пехота се придвижват към Близкия изток, което може да добави хиляди американски военнослужещи в региона.

След като демократите си върнаха контрола над Камарата на представителите и Сената, Ванс заяви, че част от избирателите, подкрепили Тръмп през 2024 г., са обърнали гръб на републиканците заради войната, поскъпването на живота и недоволството от външната политика.

„Нашите избиратели отидоха да гласуват", написа той, като посочи, че въпреки това много от тях са подкрепили демократите.

Първоначално Тръмп и неговите съветници обвиниха републиканските кандидати за поражението. Впоследствие обаче президентът призна, че войната с Иран е допринесла за резултата, тъй като е повишила цените на бензина.

„Мисля, че до голяма степен е вярно, защото в краткосрочен план тя повиши малко цените на бензина", заяви Тръмп пред журналисти в сряда.

Той обаче защити военната кампания, като подчерта, че предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран остава от съществено значение.

Вашингтон обмисля три варианта за Иран

Според Axios Тръмп обмисля три основни възможности за следващия етап от конфликта: възобновяване на мащабните военни удари, преговори за споразумение с Техеран или продължаване на морската блокада и икономическите санкции с цел Иран да направи допълнителни отстъпки.

Катарски посредници работят по проект на споразумение, което да предотврати нови бойни действия и евентуално да отвори пътя към преки преговори между САЩ и Иран.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, финансовият министър Скот Бесънт и други съветници подкрепят даването на повече време на блокадата и икономическия натиск, за да дадат резултат. Други представители настояват за възобновяване на военните операции, последвано от преговори.

Междувременно демократите се подготвят да поемат контрола над Конгреса през януари 2027 г., което може да доведе до по-строг контрол върху военните действия и външната политика на администрацията.

За Ванс разногласията около Иран се превръщат не само в спор за външната политика, но и във възможност да привлече републиканските избиратели, разочаровани от курса на Тръмп, преди президентските избори през 2028 г.