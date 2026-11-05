Ердоган: Резултатите от изборите в САЩ ще са в полза на американския народ, готов съм за среща с Путин

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда, че резултатите от междинните избори в САЩ ще имат положителни последици за американския народ и за по-широкия регион около Турция, като същевременно изрази готовност да се срещне с президента на Русия Владимир Путин в близкото бъдеще. Това съобщи БТА по информация на Си Ен Ен Тюрк.

„Надявам се резултатите от изборите да бъдат от полза за американския народ. Също така се надявам, че тези резултати ще имат положителни последици за нашия регион и за световната политика. Вероятно би било преждевременно да се правят окончателни изявления на този етап", заявил Ердоган пред журналисти на борда на правителствения самолет, с който днес се завърна в Турция от Южна Корея. Турският президент също така отбелязал, че „турско-американските отношения са дълбоко вкоренени и изградени върху солидни основи".

Подчертавайки, че Турция и САЩ са „съюзници в НАТО с дългогодишни стратегически отношения", Ердоган заявил още, че Анкара ще продължи да поддържа тесен диалог с американската администрация, както и с Камарата на представителите и Сената, в съответствие с целите си за постигане на траен мир и стабилност в по-широкия регион.

Попитан за продължаващите дипломатически усилия на Турция за прекратяване на войната в Украйна, Ердоган заявил, че Анкара ще продължи да прави всичко възможно, за да проправи пътя към мира между двете страни, и изразил готовност за провеждане на среща с руския президент Владимир Путин в близкото бъдеще.

„След срещата ни със (украинския президент Володимир) Зеленски (в края на октомври), сега искаме да се обърнем и към руската страна на въпроса, като проведем среща с Путин. За тази цел моите колеги, особено моят външен министър (Хакан Фидан), ще проведат срещи със своите руски колеги, за да подготвят руската страна за такава среща", допълни Ердоган.

На междинните избори в САЩ демократите си върнаха контрола както над Сената, така и над Камарата на представителите, като за първи път от поколения насам постигнаха убедителни победи в щати, смятани досега за традиционни републикански крепости. Избирателите в консервативните бастиони, които преди само две години изстреляха президента Доналд Тръмп към втория му мандат, драстично се обърнаха към демократите, подтикнати от дълбокото разочарование от войната с Иран, безпокойството от високите разходи за живот и гнева към начина, по който Тръмп управлява страната, отбелязва Ройтерс.