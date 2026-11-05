Танкер е бил поразен от два снаряда край Катар, състоянието на екипажа е неясно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Танкер е бил поразен от два неидентифицирани снаряда на около 50 морски мили северно от град Мадинат аш Шамал в Катар, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Ройтерс.

Според информацията инцидентът е станал в 2:20 ч. местно време в Катар (1:20 ч. българско време), предаде БТА.

Не е ясно какво е състоянието на екипажа и мащаба на евентуалните щети, посочва UKMTO.

Катар засили посредническите си усилия за прекратяване на войната между САЩ и Иран. Говорител на Външното министерство в Доха заяви във вторник, че двете страни разглеждат предложенията, представени от посредниците, и преговорите продължават.

При друг случай в неделя катарската компания „Накилат" (Nakilat) съобщи, че нейният танкер за втечнен природен газ „Ал Майеда" (Al Mayeda) е бил ударен от неидентифицирани обекти на 30 октомври, докато преминавал през Персийския залив. Компанията посочи, че няма пострадали членове на екипажа и не е имало въздействие върху околната среда. По нейни данни плавателният съд остава в безопасност и продължава да функционира, докато се оценяват щетите от удара.