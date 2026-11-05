Заплахи за бомби и към полети до Прага, Италия, Румъния и Белгия

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Полети до няколко европейски летища и в четвъртък бяха заплашени от бомби.

В Италия няколко полета бяха с предупреждения за бомбена заплаха, а изтребители бяха вдигнати по тревога, за да ескортират полет до международното летище в Рим, предадоха АНСА и Ройтерс.

Полет от Варшава пък е успял да кацне безопасно на летище в Брюксел след получен сигнал за "съмнителна ситуация", пише БТА.

Самолетът е на полската авиокомпания ЛОТ и е излетял от Варшава. Федералната полиция направи необходимата оценка на ситуацията. Според проверката не са били необходими допълнителни мерки. Самолетът кацна безопасно, заяви говорителката на летището в Брюксел.

Четири самолета, които са пътували към Прага, са получили заплаха за бомба.

Полицията се подготвя за кацането им, съобщиха от чешката полиция в социалната мрежа Екс, като допълниха, че според тях вероятността заплахите да са реални е ниска.

"Въпреки това не подценяваме заплахата, поради което са предприети всички необходими мерки за сигурност, като същевременно се свежда до минимум въздействието върху пътниците и работата на летището", заявиха от полицията.

"След кацането всички самолети ще бъдат проверени от специалисти по взривни вещества", допълват чешките власти.

Тази сутрин три полета до летището в София са получили бомбени заплахи, стана ясно по-рано в четвъртък. Два от самолетите са успели да кацнат на летище "Васил Левски", но третият е бил отклонен и е кацнал в Пловдив.

В сряда заплахи за бомби в седем самолета в цяла Европа вдигнаха властите на крак. Две от заплахите бяха в самолети за София.

Бомбените сигнали за двата самолета от Бергамо и Дъблин, кацнали в София, са били получени с 1 имейл около 10:35 ч. в сряда, съобщиха от "Гранична полиция". При проверките и на двата самолета не бяха открити бомби.

След като бяха получени сигналите, е задействана стандартната процедура. Самолетът от Бергамо е кацнал у нас в 11:10 ч., и при пълната проверка на борда му не е открито взривно устройство. В същия имейл е била получена заплахата и за самолета, идващ от Дъблин. Той е кацнал 2 часа и 20 минути по-късно: в 13:30 ч, а проверката му е свършила в 14:50 ч. И на него не е била открита бомба, обясняват от "Гранична полиция".

По-рано в четвъртък пътнически самолет на ирландската авиокомпания „Еър Лингус", изпълняващ полет от Дъблин до Рим, е бил отклонен към Франция заради сигнал за бомба. Машината е кацнала във военновъздушната база „Евро" в Нормандия, след като е била ескортирана от изтребители.

Кризисен щаб бе създаден пък на международното летище „Хенри Коанда" в Букурещ, след заплаха за бомба на борда на полет на Wizz Air, пристигащ от Милано в Букурещ, съобщават румънските летищни власти в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

Полет WMT3064 от Милано за Букурещ се е приземил безопасно в 11:08 ч. местно (и българско) време на летище „Хенри Коанда". 182-мата пътници и седемте членове на екипажа са били евакуирани от самолета.

Екип на Румънската разузнавателна служба, специализиран в обезвреждането на взривни устройства, извършва проверка на самолета, за да установи дали заплахата е реална.

„На летището се предприемат процедурни мерки в координация с държавните органи. Въздушният трафик се осъществява безопасно и без прекъсвания, в съответствие с полетните разписания", посочват летищните власти.