Заплашиха с бомба и круизен кораб с 1537 пътници и екипаж край Гърция

Заплашиха с бомба и круизен кораб край Гърция, съобщи Гръцката брегова охрана. Пристанищните власти на Сирос са били информирани от капитана на круизния кораб (К/К) "CROWN IRIS" (панамски флаг), който беше акостирал в Сирос, за гласово обаждане на английски език, получено по VHF канала от неизвестно лице. Обаждането е било за заплаха за наличието на взривни устройства по корпуса на кораба, преди планираното му отплаване за Израел. Круизният кораб е превозвал общо 940 пътници и 597 членове на екипажа.

Задействан е бил план за локализиране и неутрализиране на взривни устройства. Извършени са били проверки на кея и на рифовете на кораба от частен водолаз, във вътрешността на кораба от екип за пиротехника, придружен от куче за откриване на взривни вещества, както и пълна проверка на рифовете на кораба, с помощта на патрулен кораб от екип на Звеното за подводни мисии, пътуващ от Пирея. Всички проверки бяха завършени с отрицателни резултати. За да се извършат проверките, круизният кораб е бил евакуиран като предпазна мярка.

След приключване на проверките за сигурност, повторното качване на пътниците и екипажа на борда се състояло безпроблемно. Корабът отплавал безопасно около 00:15 ч., ескортиран от патрулен кораб за изпълнение на планирания си маршрут.