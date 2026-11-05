Кремъл: Руският дизел ще достигне до своите купувачи

"Руският дизел ще намери пътя до своите купувачи." Това е казал днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Коментарът му е бил по повод информацията на "Файненшъл таймс", че два от първите три танкера, натоварени с руски дизел и първоначално насочени към САЩ, са променили курса си, предаде БТА по информация на Ройтерс. Според британския вестник промяната в маршрута поставя под въпрос опита на американския президент Доналд Тръмп да осигури допълнителни доставки на гориво от Русия, предаде БТА.

"Знаете, че танкерите бяха напълнени. Това са търговски дейности, така че, естествено, няма как подробностите да бъдат публично достояние. Целият този дизел ще достигне до своите купувачи", заяви пред представители на медиите говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Същевременно той призова да не се търси никаква връзка между резултатите от междинните избори за Конгрес на САЩ и твърденията за промяна в курса на танкерите с руски дизел, пътуващи към САЩ, информира ТАСС.

"Не си струва да се търси някаква връзка с изборите тук. Това е категорично", казал Песков в отговор на въпрос дали маневрата на танкерите, превозващи руско гориво в рамките на дизеловата сделка, трябва да се обвързва с резултатите от американските междинни избори.

Освен това говорителят на Кремъл отказа да коментира вероятността от преразглеждане на условията по сделката. „Нямам какво да добавя към това, което вече казах", подчерта той, цитиран от ТАСС.