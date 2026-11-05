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42 са вече жертвите на руския удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в Украйна

Тони Маскръчка

Редактор: Тони Маскръчка

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Поражения от руски удари срещу Украйна. СНИМКА: ДСНС
Поражения от руски удари срещу Украйна. СНИМКА: ДСНС

Броят на загиналите при руския въздушен удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в село Комишуваха в украинската Запорожка област в понеделник достигна 42 души, предаде БТА по информация на властите и Ройтерс. Това е една от най-смъртоносните атаки срещу цивилни през тази година.

От полицията в Запорожка област съобщиха в Телеграм, че до 33 души все още може да се намират под развалините в село Комишуваха. Спасителните дейности и усилията за установяване на самоличността на загиналите продължават.

Вчера Иван Федоров, съпредседател на Съвета за отбрана на Запорожка област, съобщи, че 59 души са в неизвестност.

Укринформ съобщи, че руските сили са хвърлили девет авиобомби по подземно училище в Комишуваха, използвано като пункт за раздаване на хуманитарна помощ.

Националната полиция на Украйна добави, че сред използваните при атаката боеприпаси е била и планираща авиобомба от типа FAB с тегло 3 тона. Според специализирани сайтове за военно разузнаване тя носи около 1,4 тона експлозивно вещество.

Руското Министерство на отбраната обяви, че атаката е била насочена срещу украински военни подразделения в района на Комишуваха и още две населени места, като по негови данни са били убити до 25 украински военнослужещи.

Москва и Киев отричат умишлено да вземат на прицел цивилни.

Мисията на ООН за правата на човека в Украйна осъди руската атака в бившата училищна сграда, където е била разпределяна хуманитарна помощ, заявявайки, че това вероятно е нарушение на международното право. Наблюдателите на ООН заявиха, че Русия е използвала „мощни авиационни управляеми бомби" при удара.

„Атаката, при която множество управляеми бомби удариха училищна сграда в Комишуваха, Запорожка област, се случи сутринта, докато цивилни се бяха събрали, за да получат хуманитарна помощ", съобщиха наблюдатели на ООН в изявление.

Поражения от руски удари срещу Украйна. СНИМКА: ДСНС

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