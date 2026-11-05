Италиански готвач беше уволнен, защото отказал да сложи ананас на пица

Италиански готвач в австралийски ресторант беше уволнен, след като отказал да приготви пица с шунка и ананас за гости на частно събитие. Той смятал, че добавянето на плода към традиционното италианско ястие е обида за културата му, съобщава Би Би Си.

Давиде Тамбурела загубил работата си в ресторант La Costa в Бризбейн през май, след поредица от оплаквания от поведението му. Две седмици преди уволнението му ръководството провело среща с него, на която били обсъдени проблеми, свързани с отношението му към колегите, начина му на общуване и използването на нецензурен език.

Сред поводите за недоволство било и категоричното му нежелание да приготвя пица с шунка и ананас. Пред ръководството Тамбурела заявил, че не е длъжен да изпълнява указания, които смята за обидни за културата му.

Подробностите станаха известни, след като готвачът оспори уволнението си пред австралийската Комисия за справедлив труд. В решението си, публикувано във вторник, институцията отбелязва, че Тамбурела отказал да използва ананас, защото според него „като италианец поставянето на ананас върху пица е обида за културата му".

Това обаче не бил първият подобен случай. През последните четири години готвачът отказвал да приготвя пица с този плод три пъти. При предишен случай дори помолил работодателя си да провери колко важно е за италианците да не слагат ананас върху пица.

В доклада са посочени и други проблеми с поведението му на работното място, включително нарастващо напрежение и избухване на недоволство. През април Тамбурела дори счупил кости в дясната си ръка, след като ударил метален парапет.

Готвачът се надявал ресторантът да му осигури спонсорство за виза, която да му позволи да остане в Австралия като квалифициран работник и да получи право на постоянно пребиваване. След уволнението обаче заведението прекратило процедурата.

Тамбурела загубил и делото си за несправедливо уволнение, но не заради спора около пицата. Комисията отхвърлила жалбата му, тъй като била подадена след изтичането на установения срок.

Управляващият директор на ресторанта Елиът Инграм заявил пред „Дейли мейл", че „в тази история има много повече от една заливка за пица".

Случаят придобива допълнителна ирония заради мястото, на което се разиграва. Щатът Куинсланд, където се намира Бризбейн, е основният производител на ананаси в Австралия. На Съншайн Коуст пък се намира една от местните забележителности – 16-метрова скулптура на ананас от фибростъкло, известна като Големия ананас.

Според профила на Тамбурела в LinkedIn той вече работи в друг ресторант в Бризбейн. Любопитното е, че в менюто на новото му работно място не фигурира пица с ананас.