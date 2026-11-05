Урсула фон дер Лайен за първи път е на среща на върха на Вишеградската четворка

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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна днес в Словакия, предаде БТА по информация на агенция ТАСР.

Председателят на ЕК пристигна в Словакия по покана на словашкия президент Петер Пелегрини, за да участва в срещата на върха на президентите от Вишеградската група – Словакия, Чехия, Унгария и Полша, която ще се състои в Тренчин.

Разговорите ще бъдат съсредоточени върху разширяването на ЕС, подкрепата за Украйна и енергийната сигурност.

Това е първото участие на Фон дер Лайен в среща на върха на президентите от Вишеградската четворка.