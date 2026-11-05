ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп след среща с пратеник на Путин: Ще има голям...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Урсула фон дер Лайен за първи път е на среща на върха на Вишеградската четворка

Тони Маскръчка

Редактор: Тони Маскръчка

3212
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна днес в Словакия, предаде БТА по информация на агенция ТАСР.

Председателят на ЕК пристигна в Словакия по покана на словашкия президент Петер Пелегрини, за да участва в срещата на върха на президентите от Вишеградската група – Словакия, Чехия, Унгария и Полша, която ще се състои в Тренчин.

Разговорите ще бъдат съсредоточени върху разширяването на ЕС, подкрепата за Украйна и енергийната сигурност.

Това е първото участие на Фон дер Лайен в среща на върха на президентите от Вишеградската четворка.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Радина Боршош в „Неперфектните“: Най-тежката ми битка е със себе си (Подкаст)