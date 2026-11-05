Русия: Нашите интереси в Украйна не зависят от резултатите на изборите в САЩ

Кремъл обяви днес, че опазването на руските интереси в Украйна не може да зависи от политическата ситуация в САЩ след произведените във вторник междинни избори за американския Конгрес, предаде БТА по информация на Ройтерс и ТАСС. Русия желае мирно уреждане на конфликта в Украйна, но досега това не е било възможно, заявил пред представители на медиите говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Интересите на Русия ще бъдат гарантирани или чрез военни средства - чрез продължаване на специалната военна операция, или чрез мирни средства, ако в Киев се появи някой, който притежава политическа воля и е готов да поеме политическа отговорност", казал пред репортери Песков, цитиран от Ройтерс.

Той посочил, че след междинните избори президентът на САЩ Доналд Тръмп ще продължи да изпълнява своите правомощия и да води своята външна политика. "Всичко останало - от наша гледна точка, е вътрешна работа на Съединените щати", заявил Песков, цитиран от ТАСС.

Говорителят на Кремъл призовал да не се търси никаква връзка между резултатите от междинните избори за Конгрес на САЩ и твърденията за промяна в курса на танкерите с руски дизел, пътуващи към САЩ, информира ТАСС.

"Не си струва да се търси някаква връзка с изборите тук. Това е категорично", казал Песков в отговор на въпрос дали маневрата на танкерите, превозващи руско гориво в рамките на дизеловата сделка, трябва да се обвързва с резултатите от американските междинни избори. Той отказал да коментира вероятността от преразглеждане на условията по сделката.

Руският дизел ще намери пътя до своите купувачи, отбеляза Песков по повод информацията на "Файненшъл таймс", че два от първите три танкера, натоварени с руски дизел и първоначално насочени към САЩ, са променили курса си, предаде Ройтерс. Според британския вестник промяната в маршрута поставя под въпрос опита на американския президент Доналд Тръмп да осигури допълнителни доставки на гориво от Русия.

"Знаете, че танкерите бяха напълнени. Това са търговски дейности, така че, естествено, няма как подробностите да бъдат публично достояние", Целият този дизел ще достигне до своите купувачи", заяви прессекретарят, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Освен това Песков посочи, че обвиненията на европейски медии, че Русия стои зад кибератаката срещу хладилните системи в търговски обекти в редица европейски държави, са абсурдни и не се основават на доказателства, съобщи Ройтерс. Властите в засегнатите държави все още не са разкрили публично как хакерите са проникнали в съответните мрежи и не е посочена държава, която да носи отговорност, уточнява агенцията.

"Това са абсурдни твърдения. Както винаги, зад тях не стои никакво обосноваване, нито каквито и да е доказателства, но при все това се оправят безпочвени обвинения срещу нашата страна, намесвайки я навсякъде", заяви говорителят на Кремъл, цитиран от Ройтерс.