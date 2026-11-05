ЕК предлага промени в образованието, свързани с въвеждането на изкуствен интелект

Европейската комисия представи днес предложение за законодателни промени, свързани с въвеждането на изкуствения интелект (ИИ) в училище като част от усилията за преодоляване на недостига на учители и за повишаване на грамотността, предаде БТА.

Комисията предлага европейските училища да се обединят дългосрочно за подобряване на резултатите на учениците в поне една област на основните умения. Програмата на ЕС "Еразъм+" предвижда от следващата година да бъде осигурена специализирана подкрепа за училищата.

ЕК отбелязва, че по-рано тази година предприе стъпки за подобрение на европейския технологичен суверенитет в образованието с въвеждане на цифрови услуги и решения с ИИ. Ще бъдат обменяни данни между образователните институции и дружествата от областта на образователните технологии.

Комисията ще разработи насоки за оценяване на грамотността в областта на ИИ и ще предложи предоставянето на свидетелство за такава грамотност за учениците от следващата учебна година. Предвижда се училищата, родителите и учениците да разполагат с насоки за безопасността в интернет, за времето пред екрана и за поддържане на равновесие между живота онлайн и офлайн.

ЕК предлага мерки за повишаване на привлекателността на учителската професия с осигуряване на кариерни пътища и условия на труд, по-качествено първоначално образование и професионално развитие, както и предоставяне на възможност за учителите самостоятелно да взимат решения при използването на ИИ.

Комисията се позовава на оценка на ЕС за резултатите от изпитите ПИЗА (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от миналата година, според която 33,9% от 15-годишните европейци постигат слаби резултати по математика, 31,3% – по четене, а 25,9% – по природни науки. Делът на учениците с високи постижения също намалява и е 4,8% по четене, 6,4% по природни науки и 6,8% по математика.

ЕК предлага увеличаване до поне 12% на дела на 15-годишните с високи постижения по четене, математика и природни науки; намаляване под 15% на дела на 15-годишните със слаби резултати по четене, математика и природни науки, както и на дела на осмокласниците (на възраст 13 – 14 години) със слаби резултати по компютърна и информационна грамотност; и увеличаване до поне 25% на дела на 15-годишните от неблагоприятна социална и икономическа среда, които постигат добри резултати в поне една от областите (четене, математика или природни науки).