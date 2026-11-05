Турция готви инвестиции от 500 млрд. долара, за да стане енергийно независима до 2040 г.

Турция планира инвестиции от 500 млрд. долара в енергийна инфраструктура, за да постигне целта си да посреща напълно сама енергийните нужди на страната. Това обяви министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар при представянето на Националния план за енергетика на Турция до 2040 г., предаде БТА.

„Политиката ни по отношение на енергетиката и полезните изкопаеми навлиза в ново измерение. С решителност да посрещаме нуждите си от енергия изцяло със свои източници до 2040 г. си поставяме за цел да направим инвестиции от 500 млрд. долара в енергийната ни инфраструктура и да създадем работни места за 108 хил. граждани", написа министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар в официалния си профил във Фейсбук.

В изпълнение на целите Турция планира потреблението на петрол и природен газ да бъде посрещнато изцяло от източниците на страната, а вятърната и слънчевата енергия да бъдат увеличени до четири пъти и да достигнат 175 гигавата, за което ще бъдат инвестирани 100 млрд. долара.

„Ще увеличим дела на възобновяемата енергия до 77 процента, ще изградим капацитет от 10 гигавата атомна енергия", заяви още Байрактар.

Енергийният министър представи разчет, според който първата атомна електрическа централа на Турция – АЕЦ „Аккую", ще произвежда 4800 мегавата енергия, а до 2040 г. към нея трябва да бъдат добавени още 5 хил. мегавата атомна енергия. Ако целта на Турция е през 2040 г. производството ѝ на атомна енергия да достигне 10 хил. мегавата, то през 2050 г. си поставя за цел то да нарасне до 20 хил. мегавата. Предвидено е поне 5 хил. мегавата от нея да бъде произвеждана от малки модулни реактори като тези, които предстои да бъдат изградени в Синоп и в Тракия.

Една от другите цели на Турция е използването на повече електрически автомобили. Прогнозите са през 2040 на всеки 1000 души да има 147 електрически автомобила, допълва Анадолската агенция.

„Предвиждаме, че през 2040 в Турция ще има 41 милиона коли. Почти половината от тях ще бъдат електрически... За да бъде осигурен ток за тези 20 млн. коли, ще имаме нужда най-малко от 1,5 млн. зарядни станции. Видно е, че един милион от тях ще бъдат използвани в жилищата и работните ни места, а 500 хил. ще бъдат в учреждения и съоръжения с търговска цел. По време на една от срещите ни в Южна Корея една фирма заяви, че ще прави това, без да използва кабели, и работи над подобна технология. Общо взето целият свят прави много сериозни инвестиции в тази област. Тук има важна инвестиция от близо 28 млрд. долара", заяви Байрактар.

Сред целите на Турция е да задържи темповете, с които се увеличава потреблението на природен газ. Според енергийния министър на страната при провеждане на политики в тази посока до 2040 г. може да бъде предотвратено използването на 20 млрд. кубични метра газ.

Енергийният министър прогнозира икономии от 240 милиарда долара за Турция чрез програмите за енергийна ефективност, увеличение на производствения капацитет на страната с 92 на сто и намаляване на вредните емисии с 40 на сто при постигане на целите, заложени в Националния план за енергетика на Турция до 2040 г.