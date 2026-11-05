Затвориха Айфеловата кула заради националната стачка

Айфеловата кула беше затворена за посетители днес заради обявената национална стачка във Франция, съобщи БТА като се позова на официалния сайт компанията оператор на обекта (Société d'Exploitation de la tour Eiffel - SETE) и Франс прес.

Протестните действия са насочени към повишаване на заплатите и подобряване на покупателната способност на населението. Няколко хиляди души излязоха на протести тази сутрин по призив на синдикатите, подкрепени от студенти и ученици, които отново организираха протести пред учебни заведения.

Заради стачните действия са затворени и някои зали в световноизвестния музей Лувър във френската столица, пише на сайта му.

Това не е първият случай, в който Айфеловата кула затваря врати за посетители заради стачни действия. На 8 септември монументът също беше затворен след стачка на служителите в знак на протест срещу решение жените от персонала да бъдат отстранени от маршрута на хиндуистка религиозна група по време на нейно посещение, припомня АФП.

По информация на френския вестник „Паризиен" около 100 членове на групата са били придружени на третия етаж единствено от мъже служители. Случаят предизвика остра реакция във Франция, като кметът на Париж Еманюел Грегоар подкрепи протестиращите и обяви разследване. Дружеството, управляващо кулата, впоследствие призна, че решението за отстраняването на жените служители е било погрешно.

Френските синдикати призоваха за нови демонстрации днес с искане за по-високи заплати и срещу съкращаването на социалните разходи, предаде ДПА. Те мобилизират подкрепа и за обща стачка, като властите очакват в протестите да се включат няколкостотин хиляди души.

Засиленото полицейско присъствие има за цел да предотврати прояви на насилие като тези по време на предишните демонстрации в средата на октомври.

Очаква се служителите в обществения сектор да се присъединят към стачката, но все още не е ясно доколко ще бъде затруднено пътуването на хората до Франция и в страната, пише БТА.

Държавният железопътен оператор Ес Ен Се Еф (SNCF) очаква само незначителни нарушения на движението на влаковете на дълги разстояния, съобщават медии. Първоначално не беше ясно дали обявената от авиодиспечерите стачка ще доведе до сериозни затруднения във въздушния трафик. Парижкото метро се очаква да работи по обичайния график.

Движението на „жълтите жилетки", както и ученически и студентски организации подкрепят призива за протести. През последните три съботи те организираха демонстрации срещу високите разходи за живот и с искане за по-добро образование.

Междувременно правителството се опитва да постигне компромис с протестиращите. Министърът на икономиката Ролан Лескюр заяви пред френска телевизия, че правителството проучва доколко минималната работна заплата може да бъде увеличена допълнително над вече предвиденото повишение през януари 2027 година.

„Въпросът за минималната работна заплата има два аспекта: нейния размер и момента на увеличението", каза министърът. „През следващите дни ще можем да обявим нещо", допълни той.