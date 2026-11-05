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Запалиха в Иран огромен билборд със снимките на Тръмп и Нетаняху (Видео)

Тони Маскръчка

Редактор: Тони Маскръчка

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снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

В Иран запалиха огромен билборд с изобразени на него американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това е станало снощи в Техеран след съкрушителната загуба на Републиканската партия на междинните избори, предаде БТА по информация на Франс прес.

Фотограф на АФП е заснел обхванат от огън голям билборд, на който са изобразени също вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и специалният пратеник на Стив Уиткоф.

Докато билбордът горял, иранците го снимали с мобилните си телефони или си правеха селфита пред него.

Иранската държавна телевизия също е излъчила кадри на горящия билборд и на голямо множество хора, които развяваха флагове пред него.

Хиляди иранци се събраха вчера пред бившето американско посолство в Техеран, където бяха изгорени американски и израелски флагове и бяха издигнати обичайните лозунги: "Смърт на Америка", "Смърт на Израел".

Вчера Тръмп заяви, че "до голяма степен е вярно", че войната, която предприе заедно с Израел срещу Иран, е довела до изборната му загуба и отбеляза специално въздействието ѝ върху цените на горивата.

снимка: Ройтерс

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