Запалиха в Иран огромен билборд със снимките на Тръмп и Нетаняху (Видео)

В Иран запалиха огромен билборд с изобразени на него американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това е станало снощи в Техеран след съкрушителната загуба на Републиканската партия на междинните избори, предаде БТА по информация на Франс прес.
Фотограф на АФП е заснел обхванат от огън голям билборд, на който са изобразени също вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и специалният пратеник на Стив Уиткоф.
Докато билбордът горял, иранците го снимали с мобилните си телефони или си правеха селфита пред него.
Иранската държавна телевизия също е излъчила кадри на горящия билборд и на голямо множество хора, които развяваха флагове пред него.
Хиляди иранци се събраха вчера пред бившето американско посолство в Техеран, където бяха изгорени американски и израелски флагове и бяха издигнати обичайните лозунги: "Смърт на Америка", "Смърт на Израел".
Вчера Тръмп заяви, че "до голяма степен е вярно", че войната, която предприе заедно с Израел срещу Иран, е довела до изборната му загуба и отбеляза специално въздействието ѝ върху цените на горивата.
BREAKING: Iran burns poster of Trump, Netanyahu, Witkoff and Vance in Tehran tonight, following Trump's midterm defeat. https://t.co/HGM9lryU1o— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) November 4, 2026