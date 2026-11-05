Британският премиер: Путин няма да получи покана за срещата на Г-20 през 2027 г.

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Британският премиер Анди Бърнам е заявил в интервю за сп. „Икономист", че руският президент Владимир Путин няма да бъде поканен на срещата на върха догодина на Г-20. Неин домакин ще бъде Великобритания, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Помолен да коментира дали руският лидер ще получи покана за форума, Бърнам отговорил: „Не".

От премиерската канцелария засега не са отговорили на запитванията за коментар.

Американският държавен секретар Марко Рубио през септември заяви, че Путин ще бъде поканен на тазгодишната среща на върха на Г-20 в Маями. Рубио отбеляза, че в Маями руският президент ще има възможността да разговаря с американския си колега Доналд Тръмп и други световни лидери.

Русия остава член на Г-20 въпреки усилията на Запада да я изолира заради инвазията ѝ в Украйна. Лидерите на страните домакини традиционно отправят покани към всички държави членки на формата.

Срещата на върха на Г-20 за 2027 г. е насрочена за месец ноември. Световните лидери ще се съберат в Манчестър. Бърнам бе кмет на града от 2017 до встъпването си в длъжност като премиер през юли 2026 г.